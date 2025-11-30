본문 바로가기
구미시, '녹색도시 우수사례' 전국 1위·기후대응숲 최우수상 수상

영남취재본부 김이환기자

입력2025.11.30 16:56

국가산단 완충녹지에 ‘미세먼지 차단숲’ 조성 효과 인정
3.7㏊ 규모·3만5000그루 이상 식재· 생태·기후·생활환경 개선 기여
생활 속 녹지 확충 정책의 성과·지속 가능한 도시환경 구축 의미

경북 구미시는 지난 27일 산림청이 주관한 '2025년 녹색도시 우수사례' 공모에서 기후대응도시숲 분야 최우수상(농림축산식품부장관상)을 수상했다. 전국 지자체를 대상으로 한 이번 공모에서 전국 1위를 차지한 성과다.


'녹색도시 우수사례' 평가는 도시숲·학교숲·가로수 등 지방자치단체가 조성·관리하는 녹지공간을 대상으로 기후대응 효과, 생태성, 사회·문화적 기능, 관리 성과 등을 종합적으로 살펴 매년 우수사례를 선정한다.


올해는 5개 부문(기후대응도시숲, 도시숲, 가로수, 학교숲 조성, 학교숲 사후관리)에 접수된 43개 사업을 심사했다.

구미시, '녹색도시 우수사례' 전국 1위·기후대응숲 최우수상 수상 산림청이 주관한 '2025년 녹색도시 우수사례' 공모에서 기후대응도시숲 분야 최우수상(농림축산식품부장관상)을 수상했다./구미시청 제공
구미시가 최우수상을 받은 대상지는 산동읍 신당리 국가산업단지 완충녹지에 조성된 '구미국가산업단지 미세먼지 차단숲'이다. 약 3.7㏊면적에 교목 27종 3829본, 관목 19종 3만1190본 등 총 3만5109본을 다층 구조로 심어 탄탄한 숲 생태계를 구축했다. 숲길과 쉼터도 갖춰 인근 주민들이 쉽게 산책하며 휴식할 수 있는 생활 밀착형 녹지로 자리잡았다.


특히 산업단지와 주거지를 잇는 공간에 조성돼 산업부문에서 발생하는 미세먼지 확산을 억제하고, 공기를 정화하는 자연형 장벽 역할을 하고 있다.


또한 산책로와 휴식 공간을 갖춰 주변 주민들이 일상 속에서 자연을 쉽게 누릴 수 있는 생활 친화형 녹지로 기능한다는 점이 높은 평가로 이어졌다.


구미시는 이번 성과 외에도 사계절 꽃과 나무를 즐길 수 있는 다양한 녹지공간을 꾸준히 확충해오고 있다.


특히 수국 명소로 알려진 '다온숲'은 방문객들에게 널리 사랑받으며 구미의 대표 도시숲 브랜드로 자리매김하고 있다.


이번 최우수상은 단일 조성사업의 성과를 넘어, 구미시가 추진해 온 도시숲 정책, 생태환경 정책의 방향성과 지속성에 대한 종합적 평가 결과라는 점에서도 의미가 크다.


김장호 구미시장은 "산단 인근 환경 개선을 위해 노력해 온 결과가 국가적으로 인정받아 뜻깊다"며 "앞으로도 산업도시의 이미지를 넘어, 시민이 자연 속에서 살아가는 녹색도시 구미를 만들어가겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
