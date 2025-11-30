"질문이 살아있다"…전남교육청, 2030 미래교실 '대전환' 현장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2030 수업 혁신 사례, 전남서 첫 공개

K-POP부터 기후변화까지…수업 시연 눈길

전남도교육청이 29일 순천삼산중학교에서 '2025 중등 2030수업나눔 한마당'을 열고, 2030 미래교실을 대비한 다양한 수업 혁신 사례를 공유했다.

이번 행사는 중등 교원, 교육전문직원, 학생, 학부모 등 약 1,000명이 참석해, 교실 수업의 본질을 되돌아보고 미래 교실의 방향성을 논의하는 자리가 마련됐다.

행사는 '전남 수업 대전환, 2030교실에서 길을 찾다'라는 주제로, 콘퍼런스 마당, 독서인문·에듀테크 체험마당, 2030교실 나눔마당, 교과연구회 배움 마당 등 4개 주요 프로그램을 통해 수업 혁신 사례를 발표하고 토론하는 형식으로 진행됐다.

김대중 교육감이 '2025 중등 2030수업나눔 한마당' 행사장에서 참석자들을 향해 미래교육에 대해 설명하고 있다. 전남도교육청 제공

이날 행사에서 가장 눈길을 끈 것은 각 분야의 전문가와 교사들이 자발적으로 참여해 현장 중심의 수업 혁신 사례를 발표하고 교류하는 자리였다는 점이다.

김범준 성균관대 교수는 '질문에서 답을 찾다'를 주제로 특강을 진행하며 참석자들에게 교육적 사고의 전환을 제시했다. 순천미래과학고 강대혁 교사는 수업 혁신의 실제 사례를 공유해 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

특히, 2030교실 나눔마당에서는 총 9개 팀이 수업을 시연하며, 42개 팀의 2030수업연구 사례와 18개 팀의 국제교육교류 사례가 발표되어 큰 반향을 일으켰다.

수업 시연에서는 봉황고 김민주 교사가 'K-POP 활용과 지역 연계 버스킹 실천'을 주제로 한 음악 수업을, 무안고 박유성 교사는 '기후변화'를 주제로 한 독서토론 과학 수업을 진행해, 참가자들은 2030교실의 변화를 실감할 수 있었다.

이번 행사가 주목을 끈 이유는 국제교육교류 사례들이 적극적으로 소개됐다는 것이다. 여수아리울중은 싱가포르·일본 학교와 함께 '지역의 이야기를 담은 굿즈 디자인 프로젝트'를 진행했다.

목포항도여중은 영국 학교와 협력해 '영국에서 진도아리랑을 외치다' 프로젝트를 선보였다. 이러한 사례들은 전남 교육이 국제적 차원으로 확장되고 있음을 보여주는 중요한 지표가 됐다.

참가자들은 혁신적인 교실 수업을 직접 체험하고, 교실 구성과 운영 전략, 학생 참여 방안 등을 논의하며 실질적인 수업 개선 아이디어를 나누는 시간을 가졌다. 한 참가자는 "다양한 수업을 직접 보고, 교실 변화의 방향을 명확하게 이해할 수 있었다"고 소감을 전했다.

도교육청은 이번 행사를 계기로 2030교실의 실천 사례를 널리 확산하고, 교사 주도의 수업 성찰과 공동 연구가 지속될 수 있도록 2030수업교사와 연구회를 점진적으로 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.





김대중 교육감은 "2030교실은 단순한 공간 혁신을 넘어서, 학생들의 주도성과 질문을 중심에 두고 전남형 수업 대전환을 이루는 핵심"이라며 "오늘 이 나눔의 축제가 전남을 넘어 대한민국 교육의 미래로 이어지는 중요한 시작이 되기를 바란다"고 말했다.





