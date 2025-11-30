"진짜 다 사도 돼?"…폐지 줍는 할머니에 '무제한 카드' 건넨 유튜버

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폐지 수거하는 노인에 생필품·현금 선물

누리꾼들 “따뜻한 콘텐츠…유행했으면”

구독자 114만명을 보유한 유튜버가 폐지를 주워 생계를 잇는 노인에게 '한도 없는 신용카드'를 선물한 사실이 알려져 눈길을 끈다.

유튜버 '킴브로'는 지난 23일 자신의 채널에 '폐지 할머니께 신용카드 드리면 생기는 일'이라는 제목의 영상을 게재했다.

킴브로는 영상에서 "동네에서 오래도록 폐지를 주워오신 할머니가 오늘만큼은 필요한 것을 마음껏 사셨으면 좋겠다"며 신용카드를 직접 건넸다. 할머니는 "정말 써도 되느냐"고 몇 번이고 확인하며 조심스러워했으나, 곧 킴브로의 안내로 근처 대형마트에서 장을 보기 시작했다.

유튜버 킴브로가 폐지를 주워 생활하는 노인에게 생필품 등을 선물했다. ‘킴브로’ 유튜브 영상 캡처

자신의 나이가 85세이며 혼자 살고 있는 독거노인이라고 밝힌 할머니는 "일요일 빼고는 매일 폐지를 줍는데 3000원을 벌 때도, 못 벌 때도 있다"며 힘겨운 일상을 보내고 있다고 털어놓았다.

그는 처음에는 락스와 라면처럼 최소한의 생필품만 카트에 담으며 "돈 많이 쓰면 미안하다"며 망설였지만, 킴브로가 "사고 싶은 건 다 사도 된다"고 거듭 권하자 결국 필요한 품목들을 골랐다.

킴브로 역시 꽃등심, 두유, 계란, 샤인머스켓, 세제, 주방용품 등 일상에 꼭 필요한 물건들을 직접 챙겨 담았다. 할머니는 "85년 살면서 이런 일은 처음"이라며 환하게 웃었다.

영상 말미에 킴브로는 할머니가 시선을 돌린 사이 현금 10만원을 앞치마 주머니에 몰래 넣었다. 그리고 "추운 날이나 길이 미끄러울 때 일하지 말고 쓰시라"고 당부했다. 처음에는 거절하던 할머니도 끝내 감사의 뜻을 전했다.

킴브로는 "조금이나마 따뜻한 연말을 보내셨으면 해서 준비한 것"이라며 "이웃을 위해 작은 온기를 나누는 것도 좋은 일"이라고 시청자들에게 메시지를 남겼다.





영상을 본 누리꾼들은 "보여주기라도 선행은 선행이다", "이런 콘텐츠는 많이 유행했으면 좋겠다", "따뜻한 영상이다" 등 긍정적인 반응을 보였다.





