TV보는데 갑자기 '뚝'…'통신 먹통' 진짜 이유 알고 봤더니

치솟는 구리값에 美 케이블 절단 도둑 기승



올 상반기 구리 절도 9770건

통신사 직원으로 위장해 범행

구리 가격이 사상 최고치로 치솟으면서 미국에서 구리를 노린 케이블 도둑이 기승을 부리고 있다.

29일(현지시간) 미 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이러한 범죄의 최대 피해 지역은 로스앤젤레스(LA)다. 케이블 도둑들은 LA 일대에서 전화선과 인터넷선에 신호를 전송하는 구리선을 잘라내 다시 판매하고 있다.

이들은 안전모와 조끼를 착용하고 통신사 직원으로 위장한 다음, 나무와 기둥에 올라가 케이블을 자른다. 구리선을 훔치기 위해서 심지어 맨홀을 뜯고 아스팔트를 깎아내기도 한다.

피해는 가정용 에어컨, 공공 가로등, 중소 사업체들로 이어지고 있다. 지난 6월 캘리포니아주 밴나이즈에선 통신 케이블이 끊어지면서 군 기지, 911 응급 서비스, 병원을 포함해 500여개 기업과 5만여 가구의 인터넷·유선 전화 서비스가 최대 30시간 중단됐다. 또 미주리주에서는 풍력 터빈 설치 현장에서 구리선을 도난당하기도 했다.

전미케이블TV협회(NCTA)에 따르면 올해 1~6월 미국 내 통신망에서 발생한 고의 절도 및 방해 행위는 9770건으로 집계됐다. 이전 6개월간 보고된 건수의 두 배 가까이 늘었다. 이로 인해 서비스 중단 등 피해를 본 고객은 800만명이 넘는다.

이처럼 구리 도둑들이 기승을 부리는 배경에는 구리 가격 상승이 있다. 지난달 런던금속거래소에서 구리값은 t당 1만1146달러로 사상 최고치를 기록했다. 구리는 전기 배선에 쓰이는 전도성 금속으로, 최근 몇 년간 풍력 터빈, 전기 자동차, 인공지능(AI) 데이터센터 호황과 함께 크게 늘었다.

FBI "조직적인 집단 범행…수사 중"

미연방수사국(FBI)은 구리 절도 사건을 조직적인 집단의 소행으로 보고 지역 당국과 협력해 구리 절도 사건을 수사하고 있다. AT&T 등 일부 통신업체들은 구리 케이블을 광섬유로 업그레이드하는 등의 부가 대책도 동원 중이다. 유리섬유와 플라스틱으로 제작된 광섬유는 인터넷 속도는 빠르고 유지 보수 비용이 적은 데다 재판매가 불가능하다. 통신업체 옵티멈은 도난 위험이 높은 지역의 일부 케이블에 '광섬유 전용'이라는 표식을 부착하고 있다.





법에 따른 제재도 강화됐다. 미국 내 14개 주는 올해 구리 절도 단속을 위한 새 법률을 제정했으며, 캘리포니아, 텍사스 등 일부 주는 고철 처리장에 구리 판매자에 대한 데이터 수집을 의무화했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

