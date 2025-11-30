본문 바로가기
에코프로 헝가리 공장 준공…유럽 공략 박차

오수연기자

입력2025.11.30 12:15

국내 배터리소재사 첫 유럽거점 마련

에코프로가 헝가리 양극재 공장을 준공하고 유럽 시장 공략에 속도를 낸다.


30일 에코프로는 국내 배터리 소재 기업 최초의 유럽 생산거점으로서 헝가리 데브레첸 양극재 공장을 준공했다고 밝혔다.

이동채 에코프로 창업주(왼쪽)가 28일(현지시간) 헝가리 데브레첸 공장에서 헝가리 정부 관계자들에게 감사패를 전달하고 있다. 에코프로
헝가리 데브레첸 공장은 44만㎡ 부지 규모로 양극재를 생산하는 에코프로비엠, 리튬 가공을 담당하는 에코프로이노베이션, 공업용 산소와 질소를 생산하는 에코프로에이피 등이 입주했다.


연간 양극재 생산능력(CAPA)은 5만4000t이다. 이는 전기차 60만대에 공급할 수 있는 규모다.


이노베이션동에서는 연간 8000t의 수산화리튬을, 에이피동에서는 시간당 1만6000㎥의 산소를 생산한다.


에코프로는 내년부터 NCA, NCM 등 하이니켈 삼원계 양극재를 순차적으로 양산할 예정이다. 고객 수요에 맞춰 향후 미드니켈, 리튬인산철(LFP) 등 중저가 제품군으로 포트폴리오를 확대할 계획이다.


향후 증설을 거쳐 생산량을 연간 10만8000t까지 늘릴 방침이다.


에코프로는 국내 배터리 소재 기업 중 최초로 유럽 생산거점인 헝가리 공장을 두고 유럽 역내 규제에 대한 대응력을 갖춰 현지 시장을 적극적으로 공략할 계획이다.


헝가리 양극재 공장은 유럽 핵심원자재법(CRMA) 시행과 영국-유럽 무역협정(TCA) 발효와 맞물려 셀 메이커와 자동차 제조사의 관심이 커질 전망이다. 유럽연합(EU)이 배터리 등 주요 원자재의 유럽 역내 공급망 구축을 의무화하는 가운데 신규 고객 확보가 기대된다. 헝가리에는 삼성SDI, SK온, CATL 등 이차전지 셀 메이커들과 BMW 등 글로벌 완성차 회사들이 생산기지를 두고 있다.


헝가리 공장에서 생산되는 양극재는 에코프로가 인도네시아에 투자한 제련소로부터 공급받는 저렴한 니켈에 자동화 및 첨단 제조 기술을 적용해 가격 경쟁력도 한층 높일 수 있다.


에코프로는 헝가리 데브레첸과 동반성장을 위해 현지 채용을 늘리는 등 현지화에 적극적으로 나선다는 방침이다. 이를 위해 인근 기술학교 및 직업훈련센터와 정기적인 교류를 갖고 산학협력 프로그램을 통해 채용 연계형 교육 프로그램도 마련하고 있다.


이동채 에코프로 창업주는 준공식 축사에서 "헝가리 정부의 전폭적이고 신속한 원스톱 지원 덕분에 2023년 착공 이후 3년 만에 한국 양극재 기업 최초의 유럽 현지 생산기지를 완공했다"며 "헝가리 공장 준공은 유럽 전기차 산업의 판도가 빠르게 변화하는 시점에서 에코프로와 유럽이 함께 미래를 만들어 갈 새로운 시작"이라고 밝혔다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

