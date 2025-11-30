조국 "한동훈, 국힘 공천·당권 가능성 전무"

조국 조국혁신당 대표가 한동훈 전 국민의힘 대표를 둘러싼 당원게시판 논란과 관련해 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 조 대표는 한 전 대표가 향후 어떤 선거에서도 국민의힘 공천을 받을 수 없으며, 당권을 장악할 가능성도 없다고 단언했다. 30일 조 대표는 자신의 사회관계망서비스를 통해 "국힘 당무감사위원장이 바뀐 후 신속하게 한동훈에 대한 감사에 착수했다. 새로운 당무감사위원장 이호선 국민대 교수는 윤석열 탄핵을 반대하고 사전투표 폐지를 주장한 강경보수 법학자다. 이 교수는 한동훈 같은 스타일의 사람을 매우 싫어하는 것으로 안다"며 조사 착수 배경을 설명했다.

당원게시판 논란 감사로 정치적 입지 축소 예상

"탈당·신당 창당 배짱도 없어…이준석이 더 용감"

조국 조국혁신당 대표가 한동훈 전 국민의힘 대표를 둘러싼 당원게시판 논란과 관련해 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 조 대표는 한 전 대표가 향후 어떤 선거에서도 국민의힘 공천을 받을 수 없으며, 당권을 장악할 가능성도 없다고 단언했다.

30일 조 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "국힘 당무감사위원장이 바뀐 후 신속하게 한동훈에 대한 감사에 착수했다. 새로운 당무감사위원장 이호선 국민대 교수는 윤석열 탄핵을 반대하고 사전투표 폐지를 주장한 강경보수 법학자다. 이 교수는 한동훈 같은 스타일의 사람을 매우 싫어하는 것으로 안다"며 조사 착수 배경을 설명했다.

조 대표는 이어서 "이제 한동훈이 당대표 시절 조사를 하지 않았던 당원게시판 사건의 진상은 밝혀질 것이다. 당내 토론의 자유가 있지만, 집권당 대표의 가족이 나서서 익명게시판에 대통령 비난 글을 썼다면, 특이함을 넘어 경망(輕妄)한 가족"이라고 지적하며 한 전 대표 가족의 역할까지 문제 삼았다.

또한 조 대표는 "사실이라면 본인이 인정하고 이유를 밝히고, 사실이 아니면 정식으로 아니라고 단호하게 말하면 되지 왜 말을 빙빙 돌리는 것인가"라며 한 전 대표의 대응을 비판했다.

조 대표는 한 전 대표의 정치적 미래에 대해서도 회의적 입장을 나타냈다. 그는 "향후 어떤 선거에서건 한동훈이 국힘 공천을 받는 일은 없을 것 같다. 현재 국힘 당원 구조에서 한동훈이 당권을 잡을 가능성도 없다"며 "그렇다고 한동훈은 탈당해 신당을 만들 배짱도 용기도 없다. 차라리 과감히 신당을 만든 이준석이 더 용감하다"고 날을 세웠다.





마지막으로 조 대표는 한 전 대표의 과거 행보를 언급하며 "한동훈은 윤석열이 자신을 잡아 죽이려 한다는 것을 안 후 결별했다. 그러나 그 전에는 '있지도 않을 계엄', '외계인 대비법' 운운하며 조롱하고 비방했음을 잊어서는 안 된다"며 "이때도 한동훈은 이재명, 김민석, 김병주 의원에게 토론을 제안했었다. 한동훈은 이 세 사람에게 사과부터 해야 할 것"이라고 주장했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

