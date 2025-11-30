"휴대전화·인스타 금지" 통제에 분노한 13세 딸, 어머니 살해

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

흉기로 어머니 여러 차례 찌른 뒤 현장 훼손 시도

온라인 게임·SNS 폭력 장면 모방 가능성 조사 중

러시아 상트페테르부르크에서 스마트폰 사용을 제지당한 13세 소녀가 어머니를 살해한 비극적인 사건이 발생해 현지 사회에 큰 충격을 주고 있다.

현지 언론 보도에 따르면 숨진 여성은 40대 중반의 스베틀라나 체글리아코바로, 사건은 주거 밀집 지역의 한 아파트에서 벌어졌다. 평소 큰 범죄가 드물던 지역이었던 만큼 주민들은 충격에 빠진 상태다.

사건 당일 체글리아코바는 늦은 시간까지 스마트폰을 사용하던 딸 A양에게 기기를 압수하며 일정 기간 사회관계망서비스(SNS)를 중단할 것을 요구한 것으로 알려졌다. 이후 모녀간 다툼이 짧은 시간 동안 급격히 격화됐고, A양은 주방에서 흉기를 가져와 어머니의 목 부위를 여러 차례 찌른 것으로 조사됐다.

범행 뒤 A양은 자신의 손에 상처를 낸 뒤 외부인의 침입을 연출하려 한 것으로 전해졌다. 이어 집 안 물건에 불을 붙여 사건 현장을 훼손하려 했으나, 이웃의 신고로 화재는 곧바로 진압됐고 주요 증거 대부분이 그대로 남았다. 구조된 A양은 병원으로 옮겨졌으며, 초기에는 "괴한이 침입해 어머니를 공격했다"는 취지로 진술했지만 곧 모순점이 드러났고 수사관의 추궁 끝에 범행을 인정했다.

수사 당국은 A양이 평소 온라인 게임과 SNS에서 접한 폭력적 콘텐츠를 실제 상황에 모방하려는 성향을 보였다는 주변 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 사건 이전에도 잔혹한 게임 속 장면을 따라 한 사례가 있다는 증언도 나왔다. 조사 과정에서 A양은 어머니가 외출과 친구 만남을 제한해 갈등이 지속됐다고 주장한 것으로 전해졌다.

러시아 연방 수사위원회는 사건을 살인 혐의로 수사하고 있으나, A양은 형사책임 최저 연령인 14세에 미달해 처벌 대상이 되지 않는다. 현재 병원에서 치료와 심리 검사를 받고 있으며, 조사가 마무리되면 보호시설로 이송될 가능성이 큰 것으로 알려졌다.





현지 주민들 사이에서는 "과도한 온라인 환경 노출과 부모·자녀 간 갈등이 결합한 극단적 사례"라는 우려가 나오고 있다. 수사기관은 A양의 정확한 범행 동기, 가정 내 갈등 구조, 온라인 콘텐츠 노출 정도 등을 확인하기 위해 추가 감정과 전문가 조사를 진행하고 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

