르노코리아, 숙명여대 손잡아… "미래 모빌리티 인재 양성"

2023년부터 대학들과 산학협력 확대



관련 학과 연계, 기술·디자인 실무교육

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 미래 모빌리티 인재 양성을 위해 숙명여대와 손잡았다.

르노코리아는 미래 모빌리티 분야 핵심 인재를 키우기 위해 지난 11월 28일 서울 용산구 숙명여자대학교 행정관에서 숙명여대와 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 알렸다. 지난 5월 국민대학교와 협약한 데 이어 올해 두 번째 산학협력 사례다.

이번 협약으로 르노코리아와 숙명여대는 관련 학과와 연계한 미래 모빌리티 기술·디자인 분야 실무 교육을 강화하고 다양한 산학 협력 방안을 추진한다. 르노코리아는 인턴십 프로그램, 취·창업 박람회 등 연계 프로그램을 통해 우수 인재를 양성하고 학생들의 커리어 개발을 지원할 계획이다.

협약식에 니콜라 파리 사장, 최성규 연구소장, 상희정 대내·외전략본부장, 박정완 인사본부장 등 르노코리아 주요 임원과 숙명여대 문시연 총장, 위경우 부총장, 손서희 경력개발처장, 신지영 산학협력단장 등 산학협력단 관계자 및 관련 학과장이 참석해 인재 육성을 위한 상호 지원에 뜻을 모았다.





르노코리아는 전동화와 미래차 분야 인재 양성 전략의 하나로 2023년부터 산학협력을 확대하고 있다. 그룹 내 핵심 미래차 생산 거점 역할을 강화하고 부산 지역의 상생 및 인재 육성을 목표로 동아대학교, 부산대학교와 협력 체계를 구축해 왔으며, 이화여자대학교, 인하공업전문대학, 국민대학교 등과도 미래차 실무 역량 강화를 위한 협약을 체결했다.

르노코리아와 숙명여대가 MOU를 맺고 있다. (왼족부터) 르노코리아 최성규 연구소장, 상희정 대내외전략본부장, 니콜라 파리 사장, 박정완 인사본부장, 숙명여자대학교 이주현 산업디자인과 학과장, 신지영 산학협력단장, 김수영 기계시스템학부 교수, 손서희 대학일자리플러스센터장, 윤경희 경력개발처 특임교수.

