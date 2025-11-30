광주시교육청, 예비 고1 위한 ‘진학 학부모 아카데미’ 마련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 6일 교육연구정보원서 열려

광주시교육청이 예비 고1(중3) 학생과 학부모를 대상으로 한 올해 마지막 '광주진학 학부모 아카데미'를 연다. 수능·내신 영어 학습법부터 맞춤형 대입 전략까지, 초기 진학 준비 과정에서 필요한 정보를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

AD

광주시교육청은 다음 달 6일 오후 2시 교육청교육연구정보원 대강당에서 '광주진학 학부모 아카데미'를 연다고 30일 밝혔다. 이번 아카데미는 대학 입시 준비를 시작하는 예비 고1 학생과 학부모의 기본적인 궁금증을 해소하고, 변화하는 대입 환경에 맞춘 전략을 안내하기 위해 마련됐다.

이번 프로그램은 EBS 대표 강사들이 참여해 실질적인 학습·진학 정보를 전달한다.

1부에서는 서울 경기고 김보라 영어 교사가 '수능과 내신의 영어 학습법'을 주제로 강연한다. 김 교사는 서울 중부교육지원청 영어듣기평가 출제위원을 역임했으며, 국립국제교육원 EPIK 원어민 교사 대상 연수 강의, 'Middle School English', 'EBS 뉴런 영어' 교재 집필 등에 참여했다.

2부에서는 서울 한양대사대부고 윤윤구 교사가 예비 고1을 위한 맞춤형 대입 전략을 소개한다. 윤 교사는 EBS 대입상담실 상담위원을 지냈으며, '2027 대한민국 대학입시 트렌드', '입시의 기술' 등을 집필했다.





AD

참여를 희망하는 학생·학부모는 2일까지 광주진로진학지원센터 누리집에서 신청할 수 있으며, 당일 현장 접수도 가능하다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>