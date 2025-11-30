"게이밍 모니터 OLED 채택률 78%"…삼성D 등 韓업체 전략 주효

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시장조사기관 IDC 집계

게이밍모니터 127만대 중 99만대가 OLED

색 재현율·빠른 속도·무한대 명암비로 각광

삼성D·LGD 시장 주도…도합 점유율 100%

프리미엄 게이밍 모니터 시장 내 유기발광다이오드(OLED) 점유율이 78%에 이른 것으로 나타났다. 부가가치가 높은 OLED에 집중한 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 우리 기업의 전략이 주효했다는 평가가 나온다.

30일 시장조사기관 IDC에 따르면 지난 1∼3분기 700달러(약 100만원) 이상 프리미엄 게이밍 모니터 시장 내 OLED의 침투율은 약 78%로 집계됐다. 해당 가격대에서 판매된 약 127만대의 모니터 중 약 99만대가 OLED 패널이 탑재된 모니터였다.

프리미엄 게이밍 모니터 시장은 OLED 기술의 주도 아래 매년 가파르게 상승하고 있다. 2023년에는 700달러 이상 가격의 게이밍 모니터 판매량은 약 109만대에 그쳤지만, 이듬해 155만대로 42% 늘었다. 올해(1∼3분기)도 전년 동기 대비 22% 성장세를 기록했다. OLED 기술의 침투율은 2023년 35%에서 2024년 68%로, 올해(1∼3분기)는 78%로 높아졌다.

OLED는 액정표시장치(LCD) 패널 대비 뛰어난 색 재현율, 빠른 응답속도, 무한대의 명암비를 갖춰, 게이밍 모니터에서 각광 받고 있다. 1인칭 슈팅(FPS) 게임처럼 빠른 반응을 요구하는 장르에서 잔상이나 반응 지연을 최소화할 수 있고 어두운 플레이 환경에서도 사물 간 윤곽선을 뭉개지 않고 표현해 게임 개발자가 의도한 그대로의 콘텐츠를 즐길 수 있다.





OLED 패널 채택이 급증하는 상황은 우리 디스플레이 업계에 기회 요인으로 작용할 전망이다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 올해 상반기 모니터용 OLED 시장 내 업체별 점유율(출하량 기준)은 삼성디스플레이가 약 78%로 압도적인 1위를 기록했다. 여기에 LG디스플레이 점유율(약 22%)을 더하면 우리 기업의 점유율은 약 100%에 이른다.





