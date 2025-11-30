농협은행, 양준혁 자선야구대회에서 우리쌀 홍보

NH농협은행이 29일 서울 고척스카이돔에서 진행된 '2025 제13회 희망더하기 자선야구대회'를 후원하고 야구장을 찾은 관중들을 대상으로 농협이 추진 중인 '농심천심(農心天心)운동'을 홍보했다고 밝혔다.
이 대회는 양준혁스포츠재단이 주최ㆍ주관하고 수익금을 사회취약계층에 기부하는 국내 유일의 자선야구대회로 이번 대회에는 양준혁, 마해영 등 레전드 선수들과 현역 프로야구선수, 방송인 등이 모였다.
특히 농협은행은 이번 대회를 통해 농아인 야구단에 운동 용품을 전달하는 한편 안타 당 쌀 100㎏을 적립해 대학생들에게 점심밥을 제공하는 복지재단에도 기부했다.
농협은행은 농업과 농산물의 소중한 가치를 알리기 위한 범국민 운동인 '농심천심운동'도 병행했다. 야구와 쌀을 연계한 홍보부스를 통해 우리쌀을 홍보하고 현장을 찾은 관중 및 시민들에게 주먹밥과 쌀 디저트 등을 제공했다.
지금 뜨는 뉴스
이날 시구를 한 강태영 은행장은 "유소년 야구 유망주를 육성하고 희망을 나누는 의미 있는 대회에 함께 할 수 있어 기쁘다"며 "농협은행은 농업ㆍ농촌 및 우리 농산물의 가치를 알리는 농심천심운동 홍보에 최선을 다하겠다"고 말했다.
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>