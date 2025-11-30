양종희 KB금융 회장 "도전적 자세로 AI와 함께 미래 준비해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 28일 KB테크포럼 개최

양종희 KB금융그룹 회장이 지난 28일 서울 영등포구 KB국민은행 신관에서 진행된 '제7회 KB테크포럼 PLAY with AI'에서 인사말을 하고 있다. KB금융 제공

양종희 KB금융그룹 회장이 "새로운 기술은 더 많은 사람에게 혜택을 제공하고 개인에게는 더 가치 있는 일에 집중할 기회를 주는 만큼, 우리 개발자들도 도전적인 자세와 '문제 해결자'로서 인공지능(AI)과 함께 미래를 준비해야 한다"고 밝혔다.

30일 KB금융에 따르면 양 회장은 지난 28일 서울 영등포구 KB국민은행 신관에서 열린 '제7회 KB테크포럼 PLAY with AI'에 참석해 "건강 관리도 중요하니 균형 잡힌 자기관리를 잘하라"면서 이같이 말했다.

'KB테크포럼'은 디지털 금융 경쟁력을 강화하고 창의적인 기술 생태계를 조성하기 위해 2021년부터 매년 개최해 온 그룹 최대 기술 공유 행사다. 올해로 7회차를 맞이한 이 날 포럼에는 양 회장과 이창권 KB금융지주 디지털·IT 부문장을 비롯해 전 계열사 대표가 참석했다. KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드 등 전 계열사의 테크·AI·디지털 부문 임직원과 주요 파트너사 직원 등 200여명도 참석해 최신 기술 트렌드와 현업 적용 노하우를 공유했다.

이번 포럼은 'AI와 함께 실행하고(Play) 학습하며(Learn) 발전하는(Advance) 당신(You)'이라는 슬로건 아래 최신 AI 기술과 AI 에이전트를 직접 경험하고 활용해 개발 역량을 강화할 수 있는 참여형 행사로 운영됐다.

양 회장의 환영사를 시작으로 ▲개발자 세션Ⅰ·Ⅱ(AI 에이전트, 테크·AI)와 ▲파트너 세션으로 진행됐다.

KB금융은 개발자 세션을 통해 현장에서의 실행 경험을 공유했다. ▲프라이빗뱅커(PB) 에이전트 개발 사례 ▲AI 기반 인프라 자동화 도구 개발 사례 ▲생성형 AI 기반 보험 서류 문자인식(OCR) 솔루션 개발 사례 등 최신 기술의 실무 적용 사례는 참가자들의 호응을 얻었다고 KB금융 측은 밝혔다.

파트너 세션에서는 KB금융과 함께 디지털 금융 생태계를 구축하고 있는 파트너 기업들이 ▲프롬프트 엔지니어링 전략 ▲AI 기반 개발 기술의 미래 등을 각 계열사 개발자들과 공유했다.





KB금융 관계자는 "앞으로도 최신 기술을 능동적으로 탐색하고 그 경험을 서로 나눌 수 있도록 지원할 것"이라며 "기술 역량의 축적이 자연스럽게 고객 경험 혁신으로 이어지는 '기술 중심 조직문화'를 더 공고히 할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

