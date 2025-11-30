한국GM 부사장, 쉐보레 판매·협력 서비스센터 대표 면담

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국GM은 최근 구스타보 콜로시 영업·서비스·마케팅 부문 부사장이 국내 판매·서비스 네트워크 대표들과 만남의 자리를 갖고 국내 판매 확대와 서비스 품질 향상에 대한 의지를 표명했다고 30일 밝혔다.

이번 회의는 한국GM 대리점협의회와 한국GM 협력서비스네트워크 협의회 대표들이 참석한 가운데 쉐보레 신촌 대리점에서 진행됐다.

콜로시 부사장은 "전국 380개가 넘는 협력 서비스센터가 이미 전체 고객 서비스 물량의 92% 이상을 담당하고 있어, 협력 서비스 네트워크가 직영 서비스센터보다 더 많은 고객 서비스를 제공하고 있는 상황"이라고 강조했다. 이어 "앞으로도 함께 더 강하고 경쟁력 있는 미래를 만들어가자"고 말했다.

김용호 한국GM 협력 서비스 네트워크 협의회 회장도 "380개 이상의 센터가 표준화된 고품질 서비스를 제공할 준비가 돼있으며, 직영 서비스센터가 담당해왔던 지역에서도 쉐보레의 높은 서비스 기준과 고객 신뢰를 동일하게 유지할 수 있다"고 강조했다.

구스타보 콜로시 한국GM 영업·서비스·마케팅 부문 부사장(사진 가운데)과 한국GM대리점협의회 및 한국GM 협력 서비스 네트워크 협의회 대표들이 쉐보레 신촌 대리점에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 한국GM 제공

앞서 한국GM은 내년 1월 1일부터 전국 9개 직영 서비스센터의 애프터세일즈 및 정비 서비스 접수를 중단하고 2월 15일부터는 운영을 종료할 계획이라고 밝혔다.

대신 380여개 협력 서비스센터를 중심으로 고객 서비스를 이어가는 한편 직영 서비스센터에서 근무 중인 직원은 한국GM의 다른 직무로 재배치할 계획이다.





이에 대해 한국GM 노동조합인 전국금속노조 한국GM지부는 이에 반발하며 총력 투쟁을 선언한 바 있다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

