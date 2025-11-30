성남시, 판교역 광장 성탄트리 점등…신상진 시장 "따뜻함·희망 전하길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신상진 성남시장은 지난 29일 오후 7시 판교역 광장에서 열린 성탄 트리 점등식에 참석해 연말을 맞아 시민들에게 희망의 메시지를 전했다.

신상진 성남시장이 지난 29일 판교역 광장 성탄 트리 점등식에서 인사말을 전하고 있다. 성남시 제공

이날 행사에는 신 시장을 비롯해 성남시기독교총연합회 관계자 및 시민 등 250여 명이 참석했다.

신상진 시장은 축사를 통해 "올 연말 성남 곳곳에 트리를 설치해 시 전역을 환한 빛으로 밝히고 있다"며 "행사 준비에 애써주신 관계자 여러분께 감사드린다"고 말했다.

신상진 시장은 이어 "오늘 이 트리에 불을 밝히듯, 한 해를 마무리하는 91만 시민 여러분께 따뜻함과 희망이 전해지길 바란다"며 "시민 여러분께서 이 빛을 보시며 훈훈하고 행복한 연말연시 보내시길 바란다"고 말했다.





신상진 성남시장이 29일 판교역 광장에서 참석자들과 함께 성탄 트리 점등 버튼을 누르고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장이 지난 29일 판교역 광장 성탄 트리 점등식에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 성남시 제공

성남시는 위례중앙광장역을 시작으로 판교역 광장, 성남시청 공원 등 시내 주요 거점에 성탄 트리를 설치했으며, 이들 트리는 내년 1월 초까지 점등해 시민들에게 따뜻한 연말 분위기를 선사할 예정이다.





