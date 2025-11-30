美·우크라, 플로리다서 30일 종전 논의…최종안 나오나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美, 플로리다 회담 후 러시아와 대화

미국과 우크라이나 정부 당국자들이 오는 30일(현지시간) 미국 플로리다주에서 러시아에 제시할 우크라이나 전쟁 종전안을 협의할 계획이라고 로이터 통신이 29일 보도했다.

매체는 미국 정부 고위당국자를 인용해 마코 루비오 미 국무부 장관, 스티브 위트코프 대통령 특사, 도널드 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 30일 미국 플로리다주에서 우크라이나 대표단과 만나기로 했다고 밝혔다.

마코 루비오 미 국무부 장관(오른쪽)이 23일(현지시간) 스위스 제네바에서 우크라이나 대표단과 만났다. 신화연합뉴스

트럼프 대통령은 추수감사절 연휴를 맞아 플로리다에 위치한 자택 마러라고에서 체류 중이다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 우크라이나 대표단의 방미 사실을 확인했다. 젤렌스키 대통령은 "우크라이나는 미국과 가능한 한 가장 건설적인 방식으로 계속해서 협력하고 있으며 우리는 제네바 회담의 결과가 이제 미국에서 정리될 것으로 예상한다"고 밝혔다.

앞서 트럼프 대통령은 러시아와 물밑 협상을 통해 마련한 종전안 28개 조항을 우크라이나에 제시하고 지난 27일까지 수용할 것을 압박했다.

그러나 미국이 제시한 종전안은 돈바스 영토 할양, 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입 포기, 군 규모 대폭 축소 등 우크라이나에 불리한 내용이 대거 포함돼 논란이 됐다. 우크라이나와 유럽은 물론이고 미 공화당 일각에서도 트럼프 행정부가 러시아 측의 요구를 지나치게 반영했다는 비판이 나왔다.

이후 미국은 지난 23일 스위스 제네바에서 우크라이나 대표단을 만나 우크라이나의 입장을 고려한 새로운 종전안을 논의했다. 새 종전안은 기존 28개 항을 19개 항으로 줄이고, 영토 문제와 나토 가입 영구 금지 같은 핵심 쟁점은 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령이 정상회담에서 결정할 수 있도록 '미완'으로 남긴 것으로 전해졌다.

미국과 우크라이나는 30일 협상에서 제네바 회담 논의를 이어가면서 종전안 작성을 마무리할 것으로 보인다.

다만 러시아가 중요하게 여기는 사안에서 우크라이나의 입장을 이전보다 반영한 만큼 러시아가 종전안에 동의하지 않을 수 있다는 관측도 나온다.

위트코프 특사는 다음 주 미국 대표단과 러시아 모스크바를 방문해 푸틴 대통령과 종전안을 논의할 예정이다.

로이터통신은 우크라이나가 트럼프 행정부로부터 종전안 수용 압박을 받는 가운데 젤렌스키 대통령이 2022년 러시아 침공 초기 이래 가장 어려운 상황에 부닥쳤다고 평가했다.

러시아는 우크라이나 대표단의 미국 방문을 앞두고 전선에서 우크라이나를 더욱 거세게 몰아붙이고 있다. 이날 러시아가 우크라이나 수도 키이우에 또 대규모 폭격을 가해 사상자가 다수 발생했다고 로이터 통신은 전했다.





젤렌스키 대통령은 국내 정치적으로도 궁지에 몰린 상태다. 최측근인 안드리 예르마크 대통령 비서실장 등이 최근 에너지 사업 부패 혐의로 수사선상에 올라 사임했다. 이번 방미 대표단은 그간 협상을 주도해온 예르마크 전 비서실장 대신 루스템 우메로프 국가안보국방위원회 서기가 이끈다.





