LG전자, 김장 봉사로 지역사회와 온정 나눠

27일 서울 용산구서 김장 나눔 봉사활동

임직원 봉사단이 직접 김장 김치 담궈

서울 저소득 장애인 가정 300곳에 나눔

구립용산장애인복지관 이용 장애인 160여명에

김장 김치·수육 등 나눔 밥상 전달

올해로 13년째 소외계층 위한 김치 나눔 활동

LG전자는 지난 27일 서울시 용산구 구립용산장애인복지관에서 '2025 LG전자 임직원 김치톡톡 김장 나눔 봉사활동'을 했다고 30일 밝혔다.

LG전자는 27일 서울시 용산구 구립용산장애인복지관에서 ‘2025 LG전자 임직원 김치톡톡 김장 나눔 봉사활동’을 했다. 사진은 LG전자 임직원들로 구성된 ‘라이프스굿 봉사단’이 서울 저소득 장애인 가정 300곳을 위한 김장 김치를 담그는 모습. LG전자

이번 봉사활동은 겨울철을 맞아 저소득 장애인 가정에 김장 김치와 따뜻한 한 끼 식사를 선물하며 지역사회와 온정을 나누고자 마련됐다.

LG전자 임직원들로 구성된 '라이프스굿 봉사단' 30여 명이 서울 시내 저소득 장애인 가정 300곳을 위한 김장 김치를 담갔다. 이어 근처 대상자 가정을 방문해 김장 김치를 전달하며 소외계층 이웃들의 건강과 안부를 살폈다. 또 '라이프스굿 봉사단'은 구립용산장애인복지관을 이용하는 장애인 160여명에게도 김장 김치와 수육 등으로 구성된 나눔 밥상을 전달했다.

구립용산장애인복지관에 'LG 디오스 AI 오브제컬렉션 김치톡톡' 한 대도 기증했다. 씽큐 앱으로 포장김치 바코드를 찍으면 입력되는 김치 종류, 제조사 정보 등을 종합적으로 고려해 최적의 온도를 맞춰주는 'AI 맞춤보관' 기능이 적용됐고 냉장고 상칸을 좌우로 분리하는 다용도 분리벽으로 각 공간을 김치·냉장·냉동으로 개별 설정할 수 있는 제품이다.

LG전자는 올해로 13년째 소외계층을 위한 김치 나눔 활동을 펼치고 있다. 코로나19 영향을 받은 2021년을 제외하고 2012년부터 매년 진행해왔다. 쪽방촌, 자립준비청년, 아동양육시설 등 직접 김치를 담그기 어려운 가정에 김치를 전달하여 실질적인 도움이 되고 있다.

이 밖에도 LG전자 '라이프스굿 봉사단'은 지역사회 곳곳에서 나눔을 실천하고 있다. 전국 각지 청소년을 위한 진로 멘토링부터 장애 아동?청소년 특식 지원, 환경 미화까지 다양한 봉사활동을 진행하고 있으며, 몽골, 미얀마 등 해외에서도 미래세대를 위한 교육 환경 개선 활동을 펼치기도 했다.





백승민 LG전자 키친솔루션마케팅담당은 "직접 김치를 담그기 어려운 이웃들의 겨울나기를 돕고자 임직원들과 힘을 모으게 됐다"며 "지역사회와의 상생을 위해 다방면으로 힘쓰며 ESG 비전 '모두의 더 나은 삶'을 실천할 것"이라고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

