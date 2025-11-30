대전시립미술관, 청년작가지원전 '2026 넥스트코드'작가 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20~43세까지 시각예술분야 청년작가 누구나 지원 가능



오는 12월 19일까지 온라인 접수

사진=대전시 제공

AD

대전시립미술관이 2026년도 청년작가지원전 '넥스트코드' 작가 공모를 시행한다.

넥스트코드는 대전·충청지역에 연고를 둔 차세대 작가들의 창작활동을 지원하는 전시로, 1999년 이래 25년간 165명의 청년 작가들의 작품을 소개하고 육성했다.

2018년부터 공모제로 전환, 미술계 외부 전문가들의 심사를 거치며 그 위상을 공고히 해오고 있다.

'넥스트코드 2026'은 내년 7월 14일부터 약 두 달간 대전시립미술관 만년동 본관에서 진행될 예정이다. 이번 공모에 선정된 작가들에게는 전시 및 평론가 매칭, 평론가 원고비, 창작지원금과 전문가 크리틱(2회)이 지원되며, 9월 미술관 잔디광장에서 개최 예정인 '청년예술인 유통 지원사업'에도 참여하게 된다.

공모는 오는 12월 19일까지 온라인으로 진행되며 대전·충청 지역 연고가 있는 20세에서 43세까지 시각예술분야 청년 작가는 누구나 지원할 수 있다. 자세한 내용은 미술관 홈페이지 내 소식란에서 확인할 수 있다.





AD

윤의향 대전시립미술관장은 "지역을 넘어 한국 현대미술의 동량지재로 활동할 청년 작가들의 많은 관심과 참여를 기대한다"며 "전시뿐만 아니라 다양한 미술관 활동을 통해 청년들이 더욱 성장할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 강조했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>