춘천시, 하수처리장 슬러지 공정 개선…年 6억 예산 절감 전망

설계 대비 40% 높은 오염수 지속 유입

하루 3000t 반류수 처리설비 신규 구축

시설용량 초과 문제 해소 안정적 운영 기반 마련

강원도 춘천시가 하수처리장 시설용량 초과와 고농도 반류수로 인한 수처리 부하 문제를 해결하기 위해 슬러지 처리공정을 개선한다.

하수처리과정에서 발생하는 고농도 반류수는 수처리 계통의 부하를 가중시키는 주요 원인으로 꼽히고 있다. 특히 춘천공공하수처리장은 설계 대비 농도(BOD) 40%를 초과하는 하수유입으로 처리 과정에서 부담이 컸다.

이에 시는 총 13억원을 투입해 하루 3000t 규모의 반류수 처리설비를 새로 설치해 수처리 계통으로 유입되는 고농도 반류수 부하를 근원적으로 차단할 계획이다. 또한 슬러지 처리 효율화 공정을 도입해 반류수 발생량을 감소시키고 외부 위탁처리에 소요되던 슬러지 처리 비용을 대폭 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

이번 개선 작업으로 방류수 수질 향상과 함께 외부 위탁처리 비용 절감 등 운영 효율도 크게 높아질 전망이다. 시는 매년 약 6억 원의 예산 절감 효과를 기대하고 있다.





시 관계자는 "이번 슬러지 처리공정 개선은 당면한 수처리 과부하 문제를 해소하고 비용을 절감할 수 있는 사업"이라며 "2029년 칠전동 하수처리장 이전 전까지 현재 시설의 안정적 운영을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

