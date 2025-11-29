폭우 잇따르는 동남아…'인니 물폭탄' 사망자 225명으로 늘어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 홍수와 산사태로 인해 인도네시아 수마트라섬에서 발생한 사망자의 수가 200명을 넘었다.

29일(현지시간) AP 통신 등에 따르면 인도네시아 국가재난관리청은 최근 폭우가 내린 뒤 수마트라섬 북부 지역에서 발생한 홍수와 산사태로 3개 주에서 최소 225명이 숨지고 500여명이 다쳤다고 밝혔다. 전날까지 전체 사망자 수는 174명이었으나 구조 작업이 이어지면서 200명을 넘었다.

전날까지 서수마트라주 사망자 수는 23명이었지만, 이날 74명으로 급증했다. 서수마트라주 아감 지역 3개 마을에서는 70여명이 실종된 상태다. 가장 피해가 심각한 북수마트라주에서는 사망자 수가 전날과 같은 116명으로 집계됐으며 42명이 실종됐다.

서수마트라주에서는 3900여가구가 임시 시설로 몸을 피했다. 아체주에서는 주도 반다아체와 남부 지역을 잇는 다리가 무너지기도 했다.일부 지역은 도로와 통신망이 끊긴 데다 중장비도 부족해 구조 작업에 어려움을 겪고 있다. 당국은 항공기까지 투입해 북수마트라주 중부 타파눌리군 등 피해가 심각한 지역에 구호 물품을 공급하고 있다.

1만7000개 섬으로 이뤄진 인도네시아에서는 보통 10월부터 이듬해 4월까지 우기가 이어지고, 이 기간에 홍수와 산사태가 자주 일어난다.





최근 동남아에서는 잦은 폭우로 인한 홍수와 산사태로 인명피해가 잇따르고 있다. 300년 만에 기록적 폭우가 쏟아진 태국 남부 지역에서도 홍수가 발생했고, 7개 주 사망자 수가 전날 145명에서 이날 현재 162명으로 늘었다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

