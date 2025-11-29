인사혁신처 신임 차장 전남 출신 김성훈 임명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 송원고·전남대 졸업…미국서 행정학 석사

행정고시 41회 공직 입문·인사행정 전문가 평가

김성훈 신임 인사혁신처 차장

AD

인사혁신처 신임 차장에 전남 함평 출신 김성훈(58) 전 기획조정관이 임명됐다.

김 신임 차장은 광주 송원고등학교와 전남대 경영학과를 졸업한 뒤 미국 콜로라도대학교에서 행정학 석사 학위를 받았다.

행정고시 41회로 공직에 입문해 대통령비서실 인사수석실 인사관리 행정관, 개인정보보호위원회 사무국 기획총괄과장, 행정안전부 법무담당관, 인사처 기획재정담당관, 인사조직과장, 인사혁신기획과장 등 주요 보직을 두루 경험했다.





AD

문재인 정부에선 대통령비서실 인사수석실 선임행정관을 지냈다. 여기에 인사처 인사관리국장, 주벨기에 유럽연합 대한민국대사관 총영사, 인사처 인사혁신국장, 인사처 기획조정관 등을 거쳤다. 국내 인사행정 분야에선 최고 전문가로 평가받는다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>