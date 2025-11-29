"여보, 이제 그만 먹어요" 밥 먹고 과일까지 챙겨 먹었다간 '건강 적신호'

정기 건강검진 결과에서 고지혈증과 당뇨병 전 단계(공복혈당장애)가 동시에 나타나는 사례가 꾸준히 늘고 있어 탄수화물 중심 식습관과 운동 부족 등 생활 패턴의 점검이 필요하다는 경고가 나왔다.

탄수화물 중심 식습관, 고지혈증과 당뇨 전 단계까지 이어져

29일 질병관리청에 따르면 탄수화물을 지나치게 섭취하면 혈액 속 중성지방이 빠르게 증가해 고지혈증으로 이어질 수 있다. 일상적으로 먹는 ▲쌀 ▲감자 ▲고구마 ▲과일 등 식품 대부분에 탄수화물이 들어 있다. 특히 ▲설탕 ▲사탕 ▲초콜릿 ▲과자 ▲가당 음료처럼 정제된 당류는 흡수 속도가 빨라 중성지방 수치를 급격히 올릴 수 있다. 아울러 공복에 ▲빵 ▲떡 ▲밥처럼 흡수가 빠른 탄수화물을 먼저 먹을 경우 혈당과 중성지방이 동시에 급등해 췌장과 지방 대사에 부담을 준다.

더 심각한 문제는 탄수화물 중심 식습관이 고지혈증에 그치지 않고 '혈당 변동성 증가→인슐린 저항성 악화→당뇨 전 단계·당뇨병'으로 이어진다는 것이다. 고지혈증을 단순히 '지방을 많이 먹어서 생기는 병'으로 이해하면 안 된다고 전문가들은 강조한다. 실제 진료 현장에서는 지방 섭취량보다 탄수화물 과잉이 원인인 사례가 더 흔하기 때문이다.

또 최근 혈액검사에서 고지혈증과 당뇨 전 단계가 함께 발견되는 경우가 많은데, 의료진은 고지혈증과 당뇨 전 단계가 같은 식습관에서 출발하는 '형제 질환'이라고도 부른다. 공복에 정제 탄수화물을 섭취하는 식습관이나 운동 부족 등 생활 패턴이 유사하게 작용하기 때문이다.

생선·콩·식이섬유 섭취 늘리고 정제 탄수화물·포화지방 줄이면 개선할 수 있어

영양학계 한 관계자는 "탄수화물은 에너지 공급원으로 중요하지만, 과다 섭취하면 남은 에너지가 중성지방으로 전환된다"며 "흰 쌀밥보다는 현미·귀리 등 통곡물을, 간식으로 빵·감자·고구마를 반복적으로 먹는 습관을 줄이는 것이 필요하다"고 강조했다. 이어 "고지혈증은 지방을 줄인다고 해결되지 않는다"며 "포화지방, 단순당, 정제 탄수화물을 함께 줄여야 한다. 특히 설탕이 들어간 음료나 디저트는 혈당과 중성지방을 동시에 높이는 대표적 원인이기 때문에 절제가 필요하다"고 설명했다.

그는 "고지혈증 환자는 '얼마나 먹느냐'뿐 아니라 '무엇을 먹느냐'를 점검해야 한다"며 "생선·콩류처럼 불포화지방산과 식이섬유가 풍부한 식품은 혈중 지질 조절에 도움이 된다"고 덧붙였다. 식이섬유는 장에서 콜레스테롤 흡수를 줄이고 배설을 촉진하는 작용을 하기 때문이다.





전문가들은 "식단을 관리하려면 '탄수화물의 질과 양'을 점검해야 한다"며 "흰 밥 한 공기를 줄이고 통곡물과 채소를 늘리는 것만으로도 혈중 지질은 충분히 개선될 수 있다"고 입을 모은다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

