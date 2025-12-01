서대문구, 내년 노인일자리 5200명 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해보다 200명 늘려 19일까지 접수

서울 서대문구(구청장 이성헌)는 이달 1~19일 ‘2026년도 노인일자리 및 사회활동 지원사업’ 참여자를 모집한다고 1일 밝혔다. 모집 규모는 올해보다 200명 늘어난 5200명이다.

서대문구 노인일자리 및 사회활동 지원사업’ 참여자들 모습. 서대문구 제공.

사업 유형별로는 노인공익활동사업 4271명, 노인역량활용사업 601명, 공동체사업단 208명, 취업지원 120명 등이다. ‘노인공익활동사업’은 65세 이상 기초연금수급자 및 보건복지부 기준을 충족하는 직역연금 수급자(배우자 포함)가 신청할 수 있다.

‘노인역량활용사업’은 65세 이상(일부 사업 60세 이상), ‘공동체사업단’과 ‘취업지원 사업’은 60세 이상으로 해당 사업 특성에 맞는 자가 대상이다. 반면 ‘국민기초생활보장법’에 따른 생계급여 수급자, 국민건강보험 직장가입자, 장기요양보험 등급판정자(1~5등급, 인지지원등급), 정부 및 지자체 일자리사업 2개 이상 참여자는 지원할 수 없다.

노인공익활동사업의 경우 ‘초등학교 급식 도우미’ 등 월 30시간, 10~12개월 활동 조건이며, ‘찾아가는 수리 전문가’ 등 노인역량활용사업은 월 60시간, 10개월 활동이다. ‘이동식스팀세차’ 등 공동체사업단과 ‘무료직업소개’ 등 취업지원 사업은 사업단 및 알선업체별로 근로 조건이 달라 개별 확인이 필요하다.

접수는 서대문구청 어르신복지과, 동주민센터, 서대문시니어클럽, 대한노인회 서대문구지회, 서대문노인종합복지관 등 10개 노인일자리 수행기관에서 받는다. 신청을 희망하는 주민은 신청서(접수처 비치), 주민등록등본, 활동비 수령 통장 사본을 지참해 희망 기관을 직접 방문해야 한다.





이성헌 서대문구청장은 “어르신들께 다양한 일자리와 사회활동 참여 기회를 제공하고자 내년 일자리 수를 늘렸으며 앞으로도 어르신들의 활기찬 노후를 위해 경험과 역량을 활용할 수 있는 양질의 일자리를 지속해서 개발해 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

