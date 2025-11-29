"광고매출을 지켜라"…아마존, '블프' 대목 앞두고 외부 AI쇼핑 막아

오픈AI·구글 등 접근 차단

광고매출 85조원 방어 의도

세계 최대 전자상거래 업체 아마존이 '블랙프라이데이' 대목을 앞두고 챗GPT를 비롯한 외부 인공지능(AI) 쇼핑 서비스를 대거 차단했다.

28일(현지시간) 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션에 따르면 아마존은 이달 중순 자사 웹사이트에 오픈AI의 AI 에이전트와 로봇이 접근할 수 없도록 차단 조치를 했다. 차단 대상은 'ChatGPT-User'라는 에이전트와 'OAI-SearchBot'이라는 웹사이트 색인용 크롤링 봇으로 둘 다 오픈AI가 운영한다. 아마존은 앞서 지난 여름에도 구글의 에이전트와 오픈AI·퍼플렉시티·앤트로픽 봇의 접속을 제한한 바 있다.

아마존은 이달 초에는 퍼플렉시티가 AI 에이전트로 자사 약관을 위반했다며 소송을 제기한 바 있다. 퍼블렉시티는 AI 에이전트를 통해 인간 대신 상품을 검색 및 구매해주는 기능을 제공했다. 또 아마존은 최근 AI 기반 쇼핑 검색 스타트업 듀프(Dupe)를 비롯한 외부 검색업체들을 자사 제휴 마케팅 프로그램 대상에서 제외했다.

이에 따라 이들 스타트업 업체들은 앞으로 소비자가 자신들의 앱이나 웹사이트를 통해 아마존 상품을 구매하더라도 수수료 수익을 얻기 어려워졌다. 듀프는 "아마존이 직접 제공한 소프트웨어를 사용해 서비스를 구현하고 있었으나, 블랙프라이데이를 2주 앞두고 제휴 종료 통보를 받았다"고 밝혔다. 아마존은 관련 논평 요청에 답변을 거부했다고 디인포메이션은 전했다.

업계에서는 아마존이 이러한 조치 배경에는 막대한 쇼핑 광고 매출을 유지하기 위한 결정이 있다는 분석이 나오고 있다. 아마존은 이용자가 검색을 통해 쇼핑할 때 광고료를 낸 '스폰서' 제품을 우선 노출하는데, 여기에서 발생하는 광고 매출이 연간 580억 달러(약 85조원)에 이른다. 하지만 실제 소비자가 아닌 AI 에이전트가 쇼핑을 대신하면 광고 효과가 사라져 광고 매출이 줄어들 수 있다는 것이다.





아마존은 퍼플렉시티를 상대로 낸 소장에서 "실제 소비자가 광고를 클릭한 경우에만 비용을 지불하는 광고주와의 계약에 따라 AI 에이전트 때문에 발생한 트래픽을 식별해 배제하는 도구를 따로 개발해야 했다"고 주장했다. 외부 AI 배제 움직임은 전자 상거래에서 자신들의 영향력을 계속 유지하기 위한 목적도 있는 것으로 보인다. 아마존은 '바이포미'와 '루퍼스' 등을 비롯해 쇼핑에 도움을 주는 자체 AI 기능과 도구를 직접 개발해 자사 사이트에 적용 중이다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

