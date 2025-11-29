안전보건공단 부산광역본부, 고위험사업장 대상 ‘안전한 일터 프로젝트’ 특별교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사후 맞춤형 안전보건 교육… 산업재해 예방 강화

안전보건공단 부산광역본부(본부장 정종득)는 지난 28일 부산지역 고위험사업장을 대상으로 '안전한 일터 프로젝트' 특별교육을 실시했다.

안전보건공단 부산광역본부가 고위험사업장 대상 ‘안전한 일터 프로젝트’ 특별교육을 실시하고 있다. 안전보건공단 제공

이 교육은 고용노동부와 공단이 합동으로 안전점검을 실시한 사업장 중 위험도가 높은 등급으로 분류된 현장을 대상으로 진행됐다.

공단은 사후 맞춤형 안전보건 교육을 통해 재해 다발 위험요인에 대한 예방대책을 전파하고, 고위험사업장의 안전의식을 높이고자 이 교육을 마련했다.

교육은 ▲노동안전 종합대책 ▲산재예방 정책 방향 ▲중대재해 사례 ▲12대 안전수칙 등 핵심 내용을 중심으로 구성, 제조·건설 등 업종별 특성을 반영한 전문 교육을 실시해 현장의 이해도와 효과성을 높였다.





정종득 본부장은 "이번 교육이 '안전한 일터 프로젝트'의 실효성을 더욱 높이는 계기가 되길 바란다"며 "부산 지역의 안전한 일터 조성을 위해 지속적인 지원과 노력을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

