트럼프, '2028'로 향하는 시선…금지된 3선 노리나

헌법상 불가능한 3선에도 상징 메시지 반복

지지층 결집·레임덕 차단 노림수라는 분석 제기

도널드 트럼프 미국 대통령이 차기 대선을 염두에 둔 듯한 이미지를 또다시 소셜네트워크서비스(SNS)에 올리며 3선 논란을 재점화했다. 미국 헌법이 대통령의 세 번째 임기를 금지하고 있음에도, 트럼프 대통령은 연이어 2028년 대선을 언급하며 해석의 여지를 남기고 있다.

트럼프 대통령이 28일 트루스소셜 계정에 ‘TRUMP 2028, YES’라는 문구가 적힌 피켓을 들고 있는 합성 이미지로 보이는 사진을 공개했다.

트럼프 대통령은 28일(현지시간) 트루스소셜 계정에 'TRUMP 2028, YES'라는 문구가 적힌 피켓을 들고 있는 합성 이미지로 보이는 사진을 공개했다. 별도의 설명은 없었지만 차기 대선 도전 의사를 에둘러 드러낸 것 아니냐는 관측이 이어졌다. 사진과 함께 게시된 'TRUMPLICANS!'라는 단어 역시 자신의 이름과 공화당 지지층(REPUBLICAN)을 결합한 표현으로 풀이됐다.

트럼프 대통령은 이틀 전에도 비슷한 용어를 언급했다. 그는 "트럼프 공화당원을 새롭게 표현한 단어가 있다"며 'TEPUBLICAN' 또는 'TPUBLICAN'을 제안하는 글을 올린 바 있다. 이 같은 일련의 게시물은 지지층 결집을 위한 상징 조작이라는 해석도 나온다.

트럼프 대통령은 현재 두 번째 임기를 수행 중이다. 미국 수정헌법 22조는 3선을 명확히 금지한다. 그럼에도 그는 틈날 때마다 2028년 대선과 관련한 발언이나 상징물을 공개하며 메시지를 흘리고 있다.

지난 9월 말에도 민주당 지도부와의 셧다운 협상 당시 자신의 책상 위에 '트럼프 2028' 모자를 올려두고 촬영한 사진을 SNS에 올렸다. 지난 10월 아시아 순방 중에는 기자단의 3선 관련 질문에 "하고 싶다"고 답하는가 하면, "불가능한 것으로 보이지만 지켜보자"는 모호한 표현으로 여운을 남기기도 했다.

트럼프 지지층 일부에서는 법적 해석의 틈을 이용한 '우회 시나리오'까지 거론되고 있다. 부통령 당선을 통해 승계 방식으로 임기를 이어받는 방법, 하원의장직을 통해 권력 이양이 이뤄지는 상황 등을 주장하지만 법률가들은 대부분 "실현 가능성이 낮다"고 평가했다. 부통령 자격 요건과 승계 규정, 하원의장 선출 관행 등을 고려할 때 모두 위헌 판단에 부딪힐 가능성이 크다는 지적이다.

개헌을 통한 3선 허용은 더욱 요원하다. 개헌안이 발의되기 위해서는 상·하원 모두에서 3분의 2 찬성이 필요하고, 이후 주 의회 4분의 3이 이를 비준해야 한다. 현재 공화당은 상·하원 모두에서 근소한 우위에 그치고 있어 야당의 협조 없이는 개헌이 불가능하다는 평가가 지배적이다.





전문가들은 트럼프 대통령이 그럼에도 '2028년'을 반복적으로 거론하는 이유로 레임덕 우려를 차단하고 지지층을 결속하려는 상징적 메시지 전략을 들고 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

