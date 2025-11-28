[내일 날씨]아침 영하권, 낮부터 기온 올라...큰 일교차 주의

29일 아침 기온은 영하권으로 쌀쌀하지만, 낮부터 기온이 오르면서 큰 일교차를 보이겠다. 아침에는 남부지방을 중심으로 기온이 4∼7도가량 낮아 춥겠고, 전국 내륙을 중심으로 영하권으로 내려가면서 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳이 있겠다. 낮부터는 기온이 오르면서 전국 대부분 지역의 일교차가 10∼15도가량으로 클 것으로 전망된다.

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일 아침 기온은 영하권으로 쌀쌀하지만, 낮부터 기온이 오르면서 큰 일교차를 보이겠다.

서울 중구 남대문 일대를 지나는 시민이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 윤동주 기자

AD

아침에는 남부지방을 중심으로 기온이 4∼7도가량 낮아 춥겠고, 전국 내륙을 중심으로 영하권으로 내려가면서 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳이 있겠다.

낮부터는 기온이 오르면서 전국 대부분 지역의 일교차가 10∼15도가량으로 클 것으로 전망된다.

아침 최저 기온은 -4∼4도, 낮 최고 기온은 9∼18도로 예보됐다.

밤부터 30일 새벽 사이 경기 북부 내륙, 강원 영서 중·북부, 서해 5도 등에는 1㎜ 안팎의 약한 비가 내리겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해 0.5∼2.5ｍ, 남해 0.5∼1.5ｍ로 예상된다.





AD

다음은 29일 지역별 날씨 전망이다. ▲서울(1∼12) ▲인천(2∼13) ▲수원(0∼13) ▲춘천(-3∼9) ▲강릉(3∼15) ▲청주(-1∼14) ▲대전 : (-2∼15) ▲세종(-2∼14) ▲전주(0∼16) ▲광주(1∼16) ▲대구(-1∼14) ▲부산(4∼17) ▲울산(1∼15) ▲창원(2∼15) ▲제주(8∼19).





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>