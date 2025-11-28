경기도, 국지도98호선 도척~실촌 도로 진우리 구간 부분 개통

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상습정체 교통해소 및 지역 산업단지 접근성 향상 기대

인근 산업단지 접근성 향상·지역경제 활성화 기대

경기도가 광주시 도척면 진우리와 곤지암읍 삼리를 연결하는 '국지도 98호선 도척~실촌 도로확포장공사' 가운데 진우리(연장 1.34㎞, 2차로) 구간을 28일 우선 개통한다.

'국지도 98호선 도척~실촌 도로확포장공사' 개통 후 모습. 경기도 제공

부분 개통은 공사 진행에 따른 교통불편을 최소화하고 상습정체 구간의 차량 흐름을 개선하기 위한 조치다.

국지도 98호선 도척~실촌구간은 광주시 도척면 진우리에서 곤지암읍 삼리까지 이어지는 총연장 3.42㎞, 왕복 4차로 국가지원지방도로로 총사업비 1656억원을 투입해 2019년 2월 공사를 시작해 2026년 6월 완공을 목표로 진행되고 있다.

경기도는 이번 부분 개통으로 ▲진우리 일대 상습 지·정체 해소 ▲기존도로 우수암거(배수를 위해 땅을 파 만든 구조물) 시공에 필요한 안전한 우회로 확보 ▲인근 산업단지 접근성 향상 등에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.





경기도 관계자는 "2026년 6월까지 전 구간을 개통해 시민 불편을 최소화할 수 있도록 하며, 남은 공정 또한 안전한 시공과 원활한 차량 통행을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

