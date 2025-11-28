광주시, 제14회 기업박람회 성과 공유 간담회 개최…운영 개선 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시는 28일 시청 순암홀에서 '제14회 광주시 기업박람회 성과 공유 간담회'를 개최하고 박람회 운영 결과와 향후 개선 방향을 논의했다.

광주시는 28일 시청 순암홀에서 '제14회 광주시 기업박람회 성과 공유 간담회'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

AD

이날 간담회에는 박람회에 참여한 지역 내 기업 대표 및 실무 담당자들이 참석해 전시회 운영 전반에 대한 의견을 공유하고 기업 현장에서 파악된 애로사항과 개선 요구를 전달했다.

이에 앞서 시는 지난 10월 30일부터 11월 1일까지 고양시 킨텍스에서 열린 G-FAIR KOREA와 연계해 '제14회 광주시 기업박람회'를 진행했다. 박람회에는 지역 내 기업 60개 사가 참여해 국내외 바이어 상담 기회가 확대됐다. 그 결과 총 1126건(국내 415건, 수출 711건), 약 263억원 규모의 상담이 이뤄졌으며 판매실적 또한 전년 대비 크게 증가한 것으로 나타났다.

간담회에서는 전시회 성격에 부합하는 업종 중심의 기업 구성, 바이어 매칭 방식 개선, 홍보 강화 등 다양한 의견이 제시됐다. 시는 제안된 의견을 적극 검토해 향후 박람회 운영에 반영할 방침이다.





AD

방세환 시장은 "이번 박람회 성과는 지역 내 기업들의 적극적인 참여와 노력의 결과"라며 "제시된 의견을 자세히 검토해 다음 박람회에는 더욱 실질적이고 발전적인 행사로 이어지도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>