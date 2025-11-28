李대통령, 취임 후 첫 국정원 방문…"간첩사건처럼 비난받지 않길"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첫 개별 부처 방문이자 업무보고

李대통령, 자체 특별감사에 의미 부여

캄보디아 사건 해결 노고 치하하기도

역대 대통령 중 국정원 빠르게 방문해

이재명 대통령이 28일 취임 후 처음으로 국가정보원을 방문해 업무보고를 받은 후 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 28일 국가정보원(국정원) 직원들에게 "주어진 역할을 제대로 수행해 존경받는, 인정받는 국정원 직원이 되길 바란다"고 격려했다.

이 대통령은 이날 취임 후 처음 국정원을 방문해 업무보고를 받고 직원들과 가진 오찬에서 "국가 정보 활동이 국가 운영에, 거의 운명에 영향을 미친다고 생각한다. 그 핵심에 여러분이 있는 것"이라며 이같이 격려했다.

이 대통령은 "여러분 압도적 다수는 국가와 우리 국민을 위해 최선을 다하고 있다"며 "그런데 가끔씩 쌀에 뉘가 끼듯이 정치적으로 악용당하거나, 동원당하거나, 또는 간첩 조작 사건 같은 아주 이례적인 상황이 벌어져 모든 직원이 한꺼번에 도매급으로 비난받는 경우가 있다. 앞으로 그런 일이 없었으면 좋겠다"고 주문했다.

또 이 대통령은 "최근 순방을 다녀오면 대한민국의 국가적 위상이 얼마나 높아졌는지 정말 체감할 수 있다"면서 "그렇게 만든 것의 핵심, 중심은 공무원들이다. 청렴하게 자기 본분에 충실하게 열심히 일해 온 덕분"이라고 치하했다. 그러면서 직원들에게 "사람으로 치면 국가의 눈, 귀의 역할을 여러분이 하고 있는 것"이라며 "자부심을 가지고 최선을 다해 달라"고 당부했다.

이 대통령은 이날 이종석 국정원장으로부터 지난 5개월 동안 중요 성과와 미래 발전 방안 등에 대한 업무보고를 받았다고 강유정 대통령실 대변인은 전했다. 이 대통령은 대북·대외 정보 체계는 물론 경제안보, 사이버·우주 안보 등 핵심 현안을 두루 보고 받았을 것으로 보인다. 강 대변인은 "과거에 지탄을 받은 어두운 역사를 가진 국정원이지만 지난 과오를 성찰하고 혁신함으로써 국가와 국민에 봉사하는 기관으로 거듭나고, 국민을 위한 정보기관이 될 수 있도록 국정원을 격려하는 자리였다"고 설명했다.

이재명 대통령이 28일 취임 후 처음으로 국가정보원을 방문해 업무중 순직한 국정원 직원을 기리는 '이름없는 별' 추모석에 헌화하고 있다. 연합뉴스

이 자리에서 이 대통령은 국정원이 바로 서면 많은 일을 해낼 수 있는 충분한 역량을 가진 중요한 기관이라고 평가하고 내란에 휘말리지 않고 특별감사를 통해 지난 과오를 시정한 점을 짚어 의미를 부여하기도 했다. 또한 이 대통령은 캄보디아 대학생 살해 사건 주범을 체포하고 '스캠' 범죄 해결에 상당한 역할을 한 노고를 치하했다.

그러면서도 이 대통령은 새로운 각오와 큰 사명감 가지고 본연에 업무에 더욱 집중해달라고 재차 강조했다. 이 대통령은 "국정원이 국가경영에 정말로 중요한 조직이지만 역량이 큰 만큼 악용되는 경우 있어 서글프다"며 "국정원이 바로 서고 본연의 역할을 다할 때 국가가 얼마나 더 나아지는지 보여달라"고 말했다. 국가폭력범죄의 공소시효가 곧 입법을 통해 영구 배제되는 만큼 본연 업무에 더 엄중해져야 한다고 부연하기도 했다.

아울러 이 대통령은 "국내 마약조직 단속에 역량 최대한 투입해 대한민국을 건드리면 손해라는 인식을 가질 수 있게 철저히 단속해달라"고 주문하기도 했다.

이후 진행된 업무보고에서 국정원은 내란특검으로 조태용 전 국정원장이 구속되는 등 역대 국정원장 16명 가운데 절반이 불법 도·감청과 댓글공작, 내란 등 협의로 구속됐다고 언급하면서 문화예술인 블랙리스트 피해자와 민주노총 간첩단 무죄 대상자들께 사과하는 등 과거 잘못 시정하고 있다고 밝혔다. 업무보고를 마무리하며 오로지 국민만 바라보며 정보기관 본연 임무 충실하겠다고 다짐하기도 했다.

이재명 대통령이 28일 취임 후 처음으로 국가정보원을 방문해 방명록을 작성하고 있다. 2025.11.28 [대통령실 제공. 연합뉴스

앞서 국정원은 지난 7월 김대중·노무현 정부 시절 사용하던 원훈(院訓) '정보는 국력이다(情報는 國力이다)'를 복원하고, 내곡동 본관 앞 원훈석도 같은 문구로 교체했다. 국정원은 원훈을 교체하면서 "국민주권정부 시대를 맞아 국민의 국정원으로 발전해 나가자는 의지를 담았다"고 설명한 바 있다.

이 대통령의 이번 방문은 역대 대통령들의 국정원 첫 방문 시점을 감안하면 빠른 편에 속한다. 이명박 전 대통령은 취임 두 달여 만인 2008년 5월 3일 국정원 업무보고를 받으면서 "과거 정치 개입에 대한 반성이 필요하다"고 언급했다. 박근혜 전 대통령은 취임 2년 4개월 만인 2015년 6월 30일 비공개 방문해 대북 동향 보고를 받았다.

또한 문재인 전 대통령은 취임 1년 2개월 뒤인 2018년 7월 20일 처음 국정원을 찾아 "정권에 충성 요구는 없을 것"이라며 정치 개입 근절을 못 박았다. 윤석열 전 대통령은 2023년 2월 24일, 취임 9개월여 만에 첫 방문을 해 "국정원의 본질적 책무는 자유 수호"라고 강조했다.





한편 이 대통령은 국정원 이외에도 연내 각 정부 부처로부터 업무보고를 받을 계획이다. 대통령실 관계자는 "정부 출범 이후 업무보고가 있어야 했는데 안 됐다고 생각해 연내 업무보고를 받겠다는 생각을 하고 있다"고 전했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

