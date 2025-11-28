한림대, '2학기 학습지원 프로그램 성과발표회' 성료…총 111명 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한림대 교육혁신센터, 2025학년도 2학기 학습지원 프로그램 성과발표회·시상식 개최

한림대학교(총장 최양희) 교육혁신센터는 지난 26일 e+강의실에서 '2025학년도 2학기 학습지원 프로그램 성과발표회 및 시상식'을 개최했다.

2025학년도 2학기 학습지원 프로그램 성과발표회 및 시상식 모습. 한림대학교 제공

2025학년도 2학기 학습지원 프로그램은 ▲ 한림멘토링 멘토 증서 수여(멘토 58명) ▲ 상생러닝디딤돌 멘토 증서 수여(멘토 23명) ▲ 좋은 수업 Learning Portfolio 공모전(수상자 6명) ▲ Hi-FIVE 경진대회(수상자 총 2팀(8명)) ▲ 지역사회 문제해결 PBL 프레젠테이션 경진대회(수상자 총 6팀(16명))의 총 5개 프로그램이 운영되었으며, 수상자는 총 111명이다.

이번 행사는 Hi-FIVE 경진대회, 지역사회 문제해결 PBL 프레젠테이션 경진대회, 좋은 수업 Learning Portfolio 공모전, 한림멘토링 멘토 증서 수여, 상생러닝디딤돌 멘토 증서 수여에 대한 시상식을 진행한 후 각 프로그램에 대한 성과발표회가 진행됐다.

간진숙 교육혁신센터장은 "2025학년도 2학기 학습지원 프로그램에서 우수한 성과를 거둔 111명의 수상자 여러분께 진심으로 축하와 감사의 말씀을 드린다"며 "5개 프로그램을 통해 보여준 여러분의 열정과 성취는 우리 대학의 학습문화 발전에 큰 의미를 지닌다.





한림대학교는 앞으로도 학생들의 성장과 도전을 적극 지원하고, 협력적 학습 생태계 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

