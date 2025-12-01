자산운용사, 실적 개선 지속…3분기 순이익 '9447억'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금감원, 2025년 3분기 자산운용회사 영업실적 발표

지수 상승에 자금 유입 늘어

운용자산 1868조8000억원 기록

올해 3분기 국내 자산운용사 실적이 전분기에 이어 개선세를 이어간 것으로 나타났다. 주가지수 상승과 이에 따른 운용보수 확대, 고유재산 투자수익 증가가 실적을 이끌었다.

1일 금융감독원이 발표한 '2025년 3분기 자산운용회사 영업실적(잠정)'에 따르면 9월 말 기준 자산운용사 3분기 당기순이익은 9447억원으로 전분기 대비 892억원(10.4%) 증가했다. 지난해 같은 기간(4134억원)과 비교하면 128.5% 급증한 수치다.

영업이익은 9963억원으로 전분기 대비 2574억원(34.8%) 확대됐다. 자기자본이익률(ROE)도 20.6%에서 21.9%로 1.3%포인트 상승했다.

업무보고서를 제출하지 않은 운용사 501곳 중 흑자를 기록한 곳은 299곳(59.7%), 적자 회사는 202곳(40.3%)으로 집계됐다. 공모운용사는 적자 비중이 20.5%에서 14.1%로 6.4%포인트 감소한 반면, 사모운용사는 42.9%에서 45.2%로 2.3%포인트 상승해 업권별 실적 온도차도 나타났다.

수익 구성으로 보면 3분기 수수료수익은 1조5137억원으로 전분기 대비 3077억원(25.5%) 증가했다. 이 중 펀드 관련 수수료와 일임자문수수료는 각각 1조2477억원과 2660억원으로 각각 24.9%, 28.6% 확대됐다.

증권투자손익은 2170억원으로 전분기 대비 663억원(23.4%) 줄었다. 다만 전년 동기 대비로는 흑자 전환이다. 판관비는 7405억원으로 전분기 대비 3.0% 감소했다.

전체 505곳 자산운용사의 운용자산은 1868조8000억원으로 집계됐다. 올해 6월 말(1799조4000억원)보다 69조4000억원(3.9%) 증가했다.

펀드 수탁고는 1226조8000억원으로 전분기 대비 58조1000억원(5.0%) 늘었다. 이 중 공모펀드는 534조1000억원으로 43조3000억원(8.8%) 증가했다. 사모펀드 수탁고는 692조7000억원으로 14조8000억원(2.2%) 늘었다. 투자일임계약고는 642조원으로 11조3000억원(1.8%) 증가했다.





금감원은 자산운용사의 실적 개선이 주가지수 상승과 정부정책 기대감에 따른 자금 유입의 영향이 컸다는 분석을 내놨다. 다만 공모펀드 시장의 성장세가 상장지수펀드(ETF)에 편중됐으며 전통 공모펀드는 정체된 상황이라고 지적했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

