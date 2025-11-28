황유민, 2년 연속 인기상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KLPGA 대상 시상식서 팬 투표 1위

롯데 챔피언십 우승 해외특별상도 수상

유현조 대상, 홍정민 상금왕, 서교림 신인상

'돌격대장' 황유민이 가장 많은 사랑을 받았다.

28일 서울 강남구에 위치한 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 2025 한국여자프로골프협회(KLPGA) 대상 시상식에서 인기상을 차지했다. 2년 연속 수상이다. 인기상은 골프 팬 온라인 투표로 뽑았다. 트로피와 함께 8백만원 상당의 리네로제 소파를 부상으로 받았다.

황유민이 KLPGA 대상 시상식에서 인기상을 받았다. KLPGA 제공

올해 미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십 우승자인 황유민은 해외특별상도 수상했다. 황유민은 LPGA 투어에서 우승해 내년부터 미국 무대에서 활약한다.

유현조는 위메이드 대상과 최저타수상을 받아 2관왕에 등극했다. 홍정민은 올해 상금왕의 영예를 안았다. 방신실, 이예원, 홍정민은 나란히 3승씩을 수확해 공동 다승왕에 올랐다.





서교림은 신인상을 받았고, 고지원은 골프 기자단이 수여하는 기량발전상을 수상했다. 황유나 드림투어 상금왕, 최혜정은 챔피언스 투어 상금왕을 차지했다. KLPGA 투어에서 10년 연속 활약한 이소영과 최민경은 K-10 클럽에 이름을 올렸다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

