구미도시공사, 올림픽기념국민생활관 내진 보강 마치고 12월 시범운영!

12월 1일부터 시범운영 후 내년 1월 정상 운영

경북 구미도시공사에서 운영하는 올림픽기념국민생활관이 내진 보강 공사를 마치고 2025년 12월 1일 임시 개장 한다.

올림픽 기념관은 2024년 12월 1일부터 문체부 주관 공모사업에 선정되어 내진 보강 및 시설 개보수 공사를 추진해 왔다.

이번 공사는 지진에도 끄떡없는 구조 보강과 함께 노후시설을 개보수하여 보다 안전한 체육시설로 업그레이드하는 데 집중했다.

구미도시공사 전경사진

시범운영 기간 중 12월 1일(월)부터 12일(금)까지 2주간은 무료로 이용할 수 있으며, 시민들이 실제로 이용하면서 제기하는 의견을 기반으로 부족한 부분을 즉시 보완할 계획이다.

이후 12월 15일(월)부터 31일(수)까지는 유료(1일권)로 이용 가능하며, 주말·공휴일을 제외하고 평일 6시부터 22시까지 운영할 계획이다.





이재웅 구미도시공사 사장은 "이번 공사를 통해 체육시설 전반의 안전성을 획기적으로 높였다"며, "시범운영 기간 시민 의견을 적극 반영해 완성도 높은 체육시설로 거듭나겠다"고 밝혔다.





