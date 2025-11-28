백화점에 외국인 껑충 늘었네… 신세계 센텀시티, 외국인 고객서비스 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인고객 매출비중 최고 6.5%, 평균 5% 넘어



몰 지하 1층 외국인 데스크 신설, 프로모션 확대

신세계 센텀시티를 찾는 외국인 고객이 껑충 늘었다. 백화점은 늘어나는 외국인 고객 흐름에 맞춰 외국인 데스크를 추가 설치하고 프로모션을 넓히는 등 서비스를 강화하기로 했다.

올해 부산을 찾은 외국인 관광객이 처음으로 300만명을 넘어선 가운데 백화점의 외국인 고객 지표도 큰 폭으로 오르고 있다.

이번 달 외국인 매출 비중은 처음으로 5%(1~10월 누계)를 넘겼다. 부산항 크루즈선 입항 증가와 중국 단체관광객 무비자 허용 영향이 겹치면서 기존 1~2% 수준이던 비중이 크게 확대된 것이다. 지난 8월에는 6.5%를 기록하며 최고치를 찍었고 외국인 매출은 전년보다 약 150% 늘었다. 외국인 전용 멤버십 가입자도 400% 증가한 것으로 나타났다.

이런 흐름에 대응해 신세계 센텀시티는 28일 몰 지하 1층에 외국인 데스크를 새로 마련했다. 지난해 하반기 기존 외국인 데스크를 확장한 데 이어 두 번째 전용 데스크다. 새 데스크에서는 공항 방문 없이 백화점에서 바로 환급이 가능한 택스 프리, 외국인 대상 프로모션 안내, 외국어 상담 등 다양한 서비스를 제공한다.

외국인 고객 확대에는 K패션 등 국내 브랜드 인기도 한몫한 것으로 분석된다. 외국인 소비가 과거 해외 명품 중심에서 국내 브랜드로 일부 분산되는 흐름이 뚜렷해지기 때문이다. 올해 외국인 매출 상위 브랜드 10개 중 젠틀몬스터, 이미스, 탬버린즈, 마르디메크르디 등 국내 브랜드가 4개 포함됐다.

이는 2030 세대와 외국인 관광객을 겨냥해 조성한 하이퍼그라운드, 뉴컨템포러리 전문관 등을 통해 K패션 브랜드를 꾸준히 유치한 결과로 보인다.

12월에는 외국인 대상 프로모션도 확대한다. 내달 8일부터 패션·액세서리·화장품 브랜드 10만원 이상 구매 시 1만원, F&B 브랜드 3만원 이상 구매 시 5000원 할인 혜택을 제공한다. 200·300·500·1000만원 이상 구매 고객에게는 최대 7% 신세계상품권도 준다. 시코르 센텀시티점에서는 8·12만원 이상 구매 시 각각 1만원, 1만5000원 할인권을 지급한다.

17일부터는 외국인 쇼핑축제인 코리아 그랜드 세일과 연계해 인기 K패션 브랜드 구매 시 금액대별 10% 상품권을 지급하고 K코스메틱 브랜드 대상으로도 금액 할인권을 제공한다. 중화권 SNS(샤오홍슈·웨이보·위챗)에서도 주요 행사와 프로모션을 소개해 접근성을 넓히고 있다.





김경훈 신세계 센텀시티 영업기획팀장은 "전용 데스크 신설과 프로모션 확대로 증가세가 이어지는 외국인 고객에 대응하고 집객력을 더 끌어올릴 계획"이라며 "외국인 선호 브랜드 발굴도 계속해 글로벌 백화점으로 자리를 굳히겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

