바다의 어벤져스 탄생, ‘스마트 오션 동맹’ 강화… 국립부경대-UNIST, 연구시설·장비 공유

28일 협약식·해양수산 AI 기술교류회 개최

뭉쳐야 산다! 국립부경대가 해양 과학기술 동반자 UNIST와 손을 잡았다.

국립부경대학교(총장 배상훈)와 UNIST(총장 박종래)는 28일 UNIST 해동홀에서 연구시설·장비 공동 활용 협약식과 해양수산 AI 기술교류회를 개최했다.

국립부경대-UNIST 연구시설·장비 공유와 AI 기술교류회 참석자들이 기념촬영하고 있다. 국립부경대 제공

양 기관은 지난 9월 해양수산 AI 융합 공동연구센터 설립 협약식과 현판식에 이어, 이번 행사를 통해 해양수산 분야의 '스마트 오션 동맹'을 본격 강화하고 나섰다.

이날 협약으로 양 기관은 연구시설과 실험 장비, 교육·연수 공간을 동일 조건으로 개방해 상호 활용하기로 했다. 국립부경대의 수상레저·교육·연수 인프라와 UNIST의 고급 분석 장비 등을 각 대학 연구자들이 상호 활용하며 연구 속도와 효율이 크게 높아질 전망이다.

또 이번 협약에 이어 △해양환경 모니터링 △해양로봇 △자원탐사 △수소·탄소중립 등 해양산업 전략기술과 북극항로 개척기술 개발, 해양산업 금융 등 정책 연구도 함께 추진해 동남권 해양연구 생태계 전반으로 협력 범위를 넓혀간다는 계획이다.

이날 함께 열린 교류회에서는 양 기관 전문가들이 기술 개발 데이터와 연구 성과를 교차 검토하며 향후 공동과제 방향성을 구체적으로 다듬었다. 특히 △북극항로 대응 전략 △해양 탄소중립 기술 △스마트수산 전환 등 미래 분야를 중심으로 발표가 이어졌다.

국립부경대 김성훈, 천은준 교수는 해양물류와 SMR·소재공정 기술까지 연결한 새로운 연구 방안을 제안하고, UNIST 이창훈 교수는 북극항로 개방을 대비한 항만 전략을, 임한권 교수는 산업 탄소저감 전환 로드맵을 제시했다.





양 기관은 이번 행사가 해양수산 AI 융합 공동연구센터를 중심으로 한 글로벌 해양수산 연구 확장과 해양산업 혁신에 크게 도움이 될 것으로 전망하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

