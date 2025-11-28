본문 바로가기
SM컬처파트너스, AI 테마파크 스타트업 ‘밀레니얼웍스’에 투자

정진기자

입력2025.11.28 17:00

SM컬처파트너스가 AI 테마파크 스타트업 밀레니얼웍스(대표 송유상)에 전략적 투자를 단행했다.


밀레니얼웍스는 AI 테마파크 'SPACE:V(스페이스브이)'와 AI 포토부스 'ANYMOMENT(애니모먼트)' 등을 통해 MZ세대 사이에서 주목받고 있는 기업이다. 'SPACE:V'는 단순 팝업스토어가 아닌 16종의 AI 기반 디지털 체험 부스를 스토리에 맞춰 커스터마이징한 몰입형 콘텐츠를 제공하는 것이 특징이다. 6m LED 스크린과 3D 홀로그램 박스 등으로 연출된 공간 구성도 강점으로 꼽힌다.


회사는 AI 포토부스·AI 타로부스 등 기존 AI 기반 체험형 부스를 다양한 IP에 확장 적용하며 팬 참여형 콘텐츠로 발전시켰다. 이용자는 선호하는 아티스트나 세계관 스타일로 개인 캐릭터를 생성하고 게임·댄스·팬미팅 등 실시간 연동 콘텐츠와 상호작용할 수 있다.


특히 이번 SM엔터테인먼트 K-POP분야를 시작으로, 블리자드 엔터테인먼트와 게임분야, 네이버웹툰 등 글로벌 기업들과의 IP협업을 통해 개인화된 콘텐츠를 지속적으로 업데이트하고 있다.


방문객들은 인기 영화의 주인공이 되어보거나, 웹툰 캐릭터로 변신하고, 게임 속 영웅과 친구가 되는 등 다양한 IP 콘텐츠를 AI키오스크를 통해 체험할 수 있다. 이런 IP 결합 콘텐츠는 단순한 사진 촬영을 넘어서 해당 IP의 세계관을 직접 체험하는 새로운 형태의 엔터테인먼트를 제공한다. 밀레니얼웍스는 기술과 문화의 융합을 통해 K-POP의 글로벌 경쟁력을 높이고, 미래 엔터테인먼트의 시장을 주도해 나갈 예정이다.


AI키오스크를 통해 팬들은 자신이 좋아하는 K-POP 아티스트의 뮤직비디오 속 주인공이 되어보거나, 아이돌과 가상으로 만나는 경험, 콘서트 무대에 함께 서는 듯한 체험까지 할 수 있게 될 것으로 예상된다. 이는 기존의 굿즈나 음원 판매와는 완전히 다른 차원의 IP 활용 팬 서비스가 될 것이라는 설명이다.


송유상 대표는 "K-POP이 세상의 중심에 있는 지금, SM컬처파트너스의 전략적투자와 SM엔터테인먼트와의 협업은 앞으로의 7개 국가에 진출하는데 있어 뚜렷한 포지셔닝뿐만 아니라 새로운 형태의 AI 테마파크를 만들어 나가는데 든든한 성장동력이 되고 있다."고 전했다.


대형 몰입형 체험 공간이 증가하는 추세지만, 밀레니얼웍스처럼 초기 단계에서 실제 매출을 창출하며 글로벌 IP들과 협업하는 사례는 드물다. AI 키오스크의 핵심 경쟁력은 대형 IP 협력을 통한 콘텐츠의 지속적 업데이트와 다양화에 있으며, 문화기술 융합 시장에서 기술 플랫폼, IP 네트워크, 검증된 비즈니스 모델, 정부 인증이라는 4가지 투자 가치를 모두 갖춘 유망 스타트업으로 평가받고 있다.


밀레니얼웍스는 2025년 문화체육관광부 산하 아트코리아랩 기술융합 오픈이노베이션에서 <2025 아트코리아랩 페스티벌 피칭어워즈> 최우수상을 수상하며 기술력과 비즈니스 모델을 공식 검증받았다. 이번 투자는 경기콘텐츠진흥원의 50억 원 규모 'SMCP-CNT 제1호 경기 레벨업 펀드'와 연계되어 SM컬처파트너스와 씨엔티테크가 공동 출자했다. 앞으로의 밀레니얼웍스의 단계별 성장 지원과 실질적인 투자를 도울 계획이다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
