민주당 김기현 경산위원장, 李 대통령 공약 이행 위해 국토부 장관 면담

고속도로 건설계획에 '경산~울산 포함' 건의서 전달

더불어민주당 김기현 경산시지역위원장(위원장 김기현)이 이재명 대통령 경산 공약인 경산~울산 간 고속도로 추진을 위해 당과 국회 설득에 이어 김윤덕 국토교통부 장관과 면담을 통해 사업 추진 가능성을 높였다.

김기현 위원장은 28일 "김윤덕 국토교통부 장관을 직접 만나 경산~울산 간 고속도로 개설은 이재명 대통령 후보 경산 공약 사항"이라며 "올해 고시 예정인 제3차 고속도로 건설계획에 경산~울산 고속도로를 포함시켜 신속하게 추진될 수 있도록 적극 건의했다"고 밝혔다.

민주당 김기현 경산지역위원장이 28일 김윤덕 국토부 장관 만나 경산~울산 고속도로 건의를 한 후 촬영하고 있다.

김 위원장은 "경산 시민이 염원하는 고속도로 개설은 자동차 부품산업이 집적된 경산과 완성차 공장이 있는 울산과의 거리 단축을 통해 경산 관내 부품기업의 물류비 절감 효과로 지역의 산업경쟁력을 강화할 수 있다"고 강조했다.

또 "수도권과 대구, 울산을 아울러 연결함으로써 전국 최대 산업단지인 미포 및 온산 국가산단에서 생산되는 산업물동량 이동편익에도 도움이 된다"며 사업의 타당성을 강력히 피력했다.

이에 김윤덕 장관은 "이재명 대통령 공약 사항인 만큼 각별히 챙기겠다"는 긍정적 답변을 전한 것으로 알려진다.





김 위원장은 "제3차 고속도로 건설계획이 연내 고시를 앞두고 있는 중요한 시점에서 경산~울산간 고속도로가 반드시 포함되도록 책임있게 살필 계획"이라고 말했다.





