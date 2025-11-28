김동근 의정부시장, 자금동 '현장시장실'서 104회째 시민 소통

의정부시, 자금동 주민센터서 현장시장실 운영
청년 일자리·주거·도로 등 시민 민원 수렴
경기 의정부시(시장 김동근)는 28일 자금동 주민센터에서 '현장 시장실'을 열고 시민들과 만나 소통하는 시간을 가졌다.
시민의 삶을 바꾸기 위해 2022년 7월부터 시작한 현장시장실은 오늘로 104회째를 맞이하였으며, 매달 동 주민센터를 순회하며 현장에서 시민들과 만나 꾸준한 소통을 이어가고 있다.
이날 운영된 현장시장실에서는 ▲청년 및 장애인 일자리 확충 건의 ▲임대주택 공급 확대 ▲파손된 도로 아스팔트 보수 ▲거주자우선주차장 주차 차단기 설치 ▲자금동 황톳길 조성 사업 건의 등 다양한 민원 사항을 접수하였다.
김동근 의정부시장은 "현장에 나와 시민들의 이야기에 귀 기울이고 행정에 반영하여 일상에 불편함이 없는 살기 좋은 의정부가 될 수 있도록 노력하겠다"며, "앞으로도 편하게 현장시장실을 방문하셔서 많은 이야기를 들려주시길 부탁드린다"고 말했다.
한편, 다음 현장시장실은 12월 12일 신곡2동 행정복지센터에서 운영될 예정이다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
