오피스 리츠 1위 한화리츠 "올해 재무구조 개선 완료…안정적 배당 지속"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7700억 리파이낸싱 성공…차입금리 1%P 인하

스폰서 리츠 강점 극대화…예측 가능한 수익 구조

오피스 상장리츠 시총 1위…우량자산 위주 운용

한화리츠가 올해 리파이낸싱을 통해 재무구조를 개선한 성과를 바탕으로 안정적인 배당 정책을 유지하며 질적 성장을 추구한다.

한화리츠는 27일 서울 여의도 한국리츠협회에서 열린 '리츠 투자간담회'에 참여해 올해 경영성과와 향후 운영 전략을 발표했다.

유성국 한화리츠 본부장은 "올해 하반기 약 7700억원 규모의 리파이낸싱을 성공적으로 마무리하면서 차입금 금리를 99bp(1bp=0.01%) 낮춰 연간 약 71억원의 현금흐름 개선 효과를 거뒀다"고 말했다. 이어 "이를 통해 확보한 재무 안정성을 바탕으로 지속가능한 성장 기반을 마련했다"고 설명했다.

한화리츠는 금리인하 시기를 고려해 변동금리 비중을 확대하고, AA- 등급의 담보부사채를 발행해 자금조달 구조를 다변화했다. 잔여 담보인정비율(LTV) 여력은 향후 포트폴리오를 최적화하는 데 활용한다.

한화리츠 경쟁력은 스폰서 리츠로서의 안정적인 임대 구조에 있다. 전체 임대 면적의 약 78%를 한화 계열사가 사용하고 있으며, 프라임 오피스의 비중은 약 83%에 달한다. 공실률은 1.23%로 업계 최저 수준을 유지하고 있다.

유 본부장은 "장기 임대계약을 통해 예측 가능한 현금흐름을 확보하고 있다"며 "이는 변동성이 큰 시장 환경에서도 안정적인 배당을 가능하게 하는 핵심 요소"라고 강조했다.

한화리츠는 내년에는 자산 포트폴리오 다변화에 주력한다. 기존에는 스폰서 계열의 우량 프라임 오피스 자산을 중심으로 포트폴리오를 구성했으나 앞으로는 시장이 회복된 호텔과 가치 상승이 예상되는 물류 섹터로 자산 구성을 확대한다.

유 본부장은 "최근 변동성이 확대된 상황에서 안정적인 임대료 수익을 제공하는 리츠는 매력적인 투자 대안"이며 "IRP(개인형 퇴직연금) 계좌로 투자 시 과세 이연 효과를 극대화할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.





AD

2023년 3월 유가증권 시장에 상장한 한화리츠 시가총액은 지난 25일 기준 7364억원으로 국내 오피스 상장리츠 중 1위다. 최근 1년 평균 연환산 배당률은 7.51%를 기록했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>