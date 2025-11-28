강원 북평지구, 30년 숙원 풀었다…수소 클러스터 힘입어 분양률 97% '쾌거'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김진태 강원지사, 북평지구 현장 간담회

'수소 산업 중심지'로 대도약

"수소 산업 통해 97% 분양" 기업 지원 약속

김진태 강원특별자치도지사는 28일 강원경제자유구역 북평지구에서 입주기업 6개사의 대표들과 현장 간담회를 개최하고 기업들의 의견을 직접 청취했다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD

이번 간담회는 기업의 목소리를 직접 듣고, 이를 바탕으로 대응 방안을 논의하기 위해 마련되었다.

특히, 간담회는 그린수소 R&D 실증단지 현장에서 진행되어 사업 초기 단계부터 기업들의 애로사항을 수렴하고자 하는 현장 중심의 원칙을 강조한 중요한 자리였다.

기업들은 지역기업 참여 확대, 비용 부담 완화, 인허가 지원 강화 등 다양한 의견을 제시했다.

도는 기업 건의 사항에 대해 도 관련 부서, 유관기관 등과 함께 심도있게 검토하여 신속한 해법을 마련하겠다고 밝혔다.

또한, 입주기업과 소통의 자리를 정례화하여 현장의 목소리를 지속적으로 듣고 방안을 강구할 계획이다.

북평지구는 총 18개 기업과 입주계약을 확정하며 분양·임대율 97%를 기록했고, 1995년 북평국가산업단지 준공 이래 30년 만에 사실상 전 필지 계약을 달성했다.

특히 민선 8기 이후 입주계약 기업이 4개에서 14개로 확대되며 기업유치가 가속화됐다.

이러한 배경에는 수소 저장·운송 클러스터 확정(2023), 기회발전특구 지정(2024), 동해선 개통(2025) 등 입지 경쟁력을 높이는 요인이 크게 작용한 것으로 보인다.

현재 입주기업의 83%가 수소 기업으로, 한국동서발전을 중심으로 수소 밸류체인 기업 연계가 본격화되고 있다.

LS전선 협력기업까지 더해지며 에너지 인프라 중심 산업단지로 전환이 빠르게 진행 중이다.

심영섭 강원경제자유구역청장은 현장 의견을 바탕으로 수소 기반 에너지산업지구로의 전환을 위해 제도와 기반을 세밀하게 정비하고, 입지여건과 인허가 지원 등 후속 조치를 체계적으로 추진하여 기업과 지역이 함께 성장하는 산업생태계 구축에 박차를 가할 것이라고 밝혔다.





AD

김진태 지사는 "북평지구가 수소산업을 통해 30년 만에 분양·임대율이 97%를 기록했다"며 "도는 기업들이 마음껏 기업활동을 하실 수 있도록 최대한 도와드리겠다"고 전했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>