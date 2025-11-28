트럼프 "제3세계로부터의 이민 영구 중단할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"비시민권자에 연방 혜택 중단"

이민 중단 대상국은 거론 안해

도널드 트럼프 미국 대통령이 "미국 시스템이 완전히 회복할 수 있도록 제3세계로부터 이민을 영구적으로 중단하겠다"고 27일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 밤 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 이같이 전했다.

이어 "(전임) 바이든 행정부 시절 승인된 수백만명의 불법 입국을 전면 취소하고, 미국에 이득이 되지 않는 사람이나 우리나라를 사랑하지 못하는 사람은 모두 추방할 것"이라며 "비시민권자에 대한 모든 연방 혜택과 보조금을 중단하고, 국내 평화를 해치는 이민자는 시민권을 박탈하며, 공적 지원에 의존하거나 보안 위험이 되거나 서구 문명과 양립할 수 없는 외국인은 모두 추방할 것"이라고 말했다.

그러면서 "오직 반(反)이민만이 이 상황을 완전히 치유할 수 있다며"고 강조했다.

트럼프 대통령은 이민을 차단할 3세계 국가가 어디인지는 구체적으로 언급하지 않았다.

미국 최대 명절인 추수감사절을 하루 앞둔 전날 수도 워싱턴DC에서 주 방위군 피격 사건이 발생 이후 트럼프 행정부는 반이민 정책 드라이브를 걸고 있다. 이날 조세프 에들로 미 이민국(USCIS) 국장은 트럼프 대통령이 모든 우려 국가 출신 외국인의 영주권에 대한 전면적이고 철저한 재조사를 지시했다고 밝혔다.





에들로 국장은 우려 국가가 어딘지 언급하지 않았지만, 미 CNN 방송은 USCIS가 19개국을 특정했다고 전했다. 트럼프 대통령은 지난 6월 포고문을 내고 19개국 국민의 미국 입국을 전면 또는 부분적으로 제한했다. 당시 미국 입국 금지 국가로는 이란·예멘·아프가니스탄·미얀마·차드·콩고공화국·적도기니·에리트레아·아이티·리비아·소말리아·수단 등 12개국을 지목했고, 부분 제한국으로는 브룬디·쿠바·라오스·시에라리온·토고·투르크메니스탄·베네수엘라 등 7개국을 지정했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

