이병선 시장, 2026년도 시정 운영방향 제시…"글로컬 강소도시 도약"

이병선 속초시장, 시정연설 통해 내년도 시정 운영방향 제시

강소 경제도시-문화·체육·관광도시-체감 복지도시-보육 안심도시,

농·어촌도시·살기좋은 행복도시·글로컬 강소도시 7개 전략 목표 제시

이병선 속초시장이 28일 개회한 제349회 속초시의회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 시정연설을 통해 민선 8기 주요 성과와 2026년도 시정 운영 방향을 설명했다.

이병선 속초시장이 28일 개회한 제349회 속초시의회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 시정연설을 통해 민선 8기 주요 성과와 2026년도 시정 운영방향을 설명하고 있다. 속초시 제공

이 시장은 연설을 시작하며 "민생 회복이 최우선이라는 판단하에 전 시민 코로나19 희망지원금 지급과 속초사랑상품권 도입으로 지역경제 활성화에 노력했다"고 밝혔다.

이병선 시장은 민선 8기 주요 성과로 △역대 최초 연 관광객 2500만명 시대 개막 △지역관광발전지수 5회 연속 1등급 달성 △속초항의 대한민국 5대 크루즈 항만도시 선정 등을 통해 관광 분야에서 괄목할 만한 성장을 이뤘다고 강조했다.

특히, 상수도 현대화사업과 척산도수관로 개설로 유수율을 59%에서 92%로 획기적으로 높여, 올해 영동권의 심각한 가뭄에도 단 한 차례의 제한급수 없는 급수체계를 마련한 점을 시민 안심을 위한 핵심 성과로 꼽았다.

또한, 전 시민의 숙원인 동서고속철·동해북부선 사업 전 구간 착공과 함께, 대한민국 문화도시 지정을 통한 국비 200여억 원 확보, 수십 년간 염원이던 접경지역 지정으로 내년에 210억 원의 국비를 추가 확보하는 등 역대 최대 규모의 공모사업 선정 실적도 보고했다.

이 시장은 2026년도 시정 운영을 위한 7대 전략 목표를 제시했다. 이는 △강소 경제도시 △문화·체육·관광도시 △체감 복지도시 △보육 안심도시 △농·어촌도시 △살기좋은 행복도시 △글로컬 강소도시로의 도약을 위한 기업유치 및 도시·교통구조 개편에 중점을 둔다.

이를 차질 없이 추진하기 위해 속초시는 올해보다 7.81% 증액된 5413억원 규모의 본예산안을 시의회에 제출했으며, 개청 이래 최초로 국·도비 2000억원 이상을 확보한 점에 큰 의의를 두었다.





이병선 속초시장은 "지난 3년 5개월간 산적한 현안 문제를 속초시의회와 속초시가 서로 머리를 맞대어 헤쳐 나갔던 것과 같이 2026년 본예산안에도 시의회의 적극적인 지원과 협조를 당부드린다"며 "민선 8기 속초시정은 남은 7개월여간 무엇보다도 시민 행복과 미래 100년의 도시기반 마련을 위해 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

