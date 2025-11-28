국립한밭대 이민우 교수, 귀뚜라미 젊은 연소공학인상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립한밭대는 기계공학과 이민우 교수가 올해 한국연소학회 추계 학술대회 시상식에서 '제1회 귀뚜라미 젊은연소공학인상'을 받았다고 28일 밝혔다.

이 상은 만 40세 이하 전임 교원, 국가 및 공공연구기관 연구자 중 연소 및 기계 분야 학문발전에 기여하고 한국연소학회 학술 활동에 적극적으로 참여한 공로자를 선정해 수여한다.

한밭대 이민우 교수(왼쪽 두 번째)가 최근 한국연소학회 추계학술대회 시상식에서 '제1회 귀뚜라미 젊은연소공학인상'을 수상한 후 기념촬영을 하고 있다. 국립한밭대 제공

올해 처음 제정된 이 상은 이 교수와 국립부경대 정기성 교수가 공동으로 받았다. 수상자에게는 상금 1000만원이 각각 수여된다.

이 교수는 연소 동역학, 열음향 불안정 및 추진 시스템 모델링을 주제로 올해 'Journal of Fluid Mechanics'와 'Aerospace Science and Technology' 등 국내외 학술지에 논문 다수를 게재했다.





현재 이 교수는 과학기술정보통신부·산업통상부 등 연소 및 항공우주 추진기관 관련 정부기관 및 민간 과제를 다수 수행하고 있다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

