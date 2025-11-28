본문 바로가기
박성재 전 법무장관, 김건희 ‘김안방’으로 저장… 특검, ‘정치적 운명 공동체’ 판단

허경준기자

입력2025.11.28 15:07

尹·金, 박 전 장관과 수시로 통화
朴 ‘청탁금지법 위반 혐의’ 입건
내란·김건희 특검, 수사 범위 등 추후 협의

박성재 전 법무부 장관이 13일 구속영장 실질심사를 받기 위해 서울중앙지법으로 출석하고 있다.
12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 윤석열 전 대통령 부부와 박성재 전 법무부 장관을 '정치적 운명 공동체'로 판단하고 수사 중이다. 특검팀은 박 전 장관이 김건희 여사로부터 받은 메시지를 복원하는 과정에서 김 여사의 이름이 '김안방'으로 저장돼 있던 것을 확인했다. 집안일을 관리하는 '안방마님'의 줄임말로 추정되는데, 특검팀은 김 여사와 박 전 장관이 가까운 사이였음을 뒷받침하는 정황으로 의심하고 있다.


28일 법조계에 따르면 특검팀은 윤 전 대통령과 박 전 장관이 작년 5월 수시로 통화한 내역을 확보했다. 지난해 5월 2일 이원석 전 검찰총장은 송경호 당시 서울중앙지검장에게 김 여사의 명품가방 수수 의혹에 대해 전담수사팀을 구성할 것을 지시했는데, 이틀 뒤인 5월 4일 윤 전 대통령은 박 전 장관과 1시간 15분가량 통화했다. 다음 날인 5일에는 김 여사가 박 전 장관에게 '김혜경·김정숙 여사의 수사는 왜 진행이 잘 안 되나', '김명수 대법원장 사건이 2년이 넘었는데 방치된 이유가 뭐냐'는 취지의 텔레그램 메시지를 보냈다. '전담수사팀 구성 지시에 관한 검찰 상황분석'이라는 글도 보냈다고 한다.


윤 전 대통령은 5월 12일에도 박 전 장관에게 4차례 전화해 총 42분간 통화했다. 이튿날인 13일 법무부는 서울중앙지검장과 1∼4차장검사를 전원 교체하고, 이 전 총장의 대검찰청 참모진(대검 부장검사)도 대거 교체하는 인사를 단행했다. 5월 15일에는 김 여사와 윤 전 대통령이 박 전 장관에게 차례로 같은 내용의 '지라시'를 보냈다. 지라시 내용은 이 전 총장이 대통령실로부터 사퇴 요구를 받자 항의성으로 김 여사에 대한 신속 수사를 수사팀에 지시했고, 결국 수사팀 지휘부가 교체됐다는 내용으로 전해졌다. 지라시를 받은 박 전 장관은 15일 오전 윤 전 대통령에게 전화해 약 10분 동안 통화했다.


특검팀은 박 전 장관을 청탁금지법 위반 혐의로 추가 입건하고 수사를 이어가고 있다. 추가 조사가 마무리되면 조만간 박 전 장관을 한 차례 더 소환 조사한 뒤 기소 여부를 결정할 예정이다. 다만 김 여사의 경우 참고인 신분이라 출석을 거부할 경우 강제할 방법은 없는 상태다.


박지영 특검보는 이날 브리핑에서 "(김 여사를) 강제적으로 소환하거나 기소 전 증인신문을 활용할 수 있는 여건이 되지 않는다"며 "기한 내 조사가 이뤄지지 못하면 김건희 특검팀에서 조사를 이어갈 수 있을 것 같아서 그런 부분도 논의돼야 할 것 같다"고 말했다.


특검팀은 김건희 특검팀과 수사 범위 등에 대해 추후 협의를 진행할 방침이다. 박 특검보는 "박 전 장관의 청탁금지법 위반 혐의 관련 부분으로 한정해서 수사하려고 한다"며 "이중 기소나 범죄의 확장성 등을 고려해서 추후에 협의할 수 있을 것 같다. 지금 당장 협의할 단계는 아니다"라고 했다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
