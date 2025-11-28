신한은행 땡겨요, 서울시-11개 피자·햄버거 프랜차이즈와 상생협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한은행이 공공배달앱 '땡겨요'를 통해 11개 피자·햄버거 프랜차이즈를 지원한다.

지난 27일 서울시청에서 '서울배달플러스 땡겨요 활성화를 위한 피자 햄버거 프랜차이즈 상생 협약'을 체결하고 김기흥 신한은행 영업추진2그룹장(오른쪽 일곱번째), 김태균 서울특별시 행정1부시장(오른쪽 여덟번째), 한국프랜차이즈산업협회 및 11개 피자햄버거 프랜차이즈 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 신한은행 제공

신한은행은 지난 27일 서울시청에서 서울시, 한국프랜차이즈산업협회, 11개 피자·햄버거 프랜차이즈와 이같은 내용의 상생협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

'땡겨요'는 2%의 낮은 중개수수료, 빠른 정산, 다양한 할인혜택 등 소비자와 가맹점 모두에게 혜택이 돌아가는 서비스를 슬로건으로 신한은행이 운영하는 대표적인 상생 모델이다.

이번 협약을 통해 신한은행 '땡겨요'는 프랜차이즈 B2B 가맹지원, 가맹점 확대를 위한 공동 마케팅, 할인 쿠폰 발행 등 프로모션을 중심으로 상호 협력을 지속 강화할 계획이다. 협약에 참여한 프랜차이즈사는 도미노피자, 피자헛, 롯데리아, 버거킹, 노브랜드버거, 파파존스피자, 청년피자, 피자알볼로, 노모어피자, 피자마루, 7번가피자 등이다.





신한은행 관계자는 "서울배달플러스 땡겨요의 운영사로서 서울시 및 유관 기관과 원활한 소통을 진행하고 공공배달앱의 역할을 성실히 수행하겠다"며 "앞으로도 '땡겨요' 브랜딩을 강화하고 모든 이해관계자에게 혜택을 제공하는 플랫폼을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

