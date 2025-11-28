창원시티투어버스 타고 보물찾기 하러 가자 … 가족체험형 특별노선

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원시가 시내 곳곳을 누비는 '창원시티투어버스'의 겨울맞이 가족 체험형 특별노선을 운영한다.

이번 특별노선은 '진해해양공원 보물찾기 겨울 탐험'이란 주제로 마련돼 오는 12월 6일, 7일, 13일, 14일 등 4회 운영된다.

버스는 오후 1시 30분 창원스포츠파크 만남의 광장에서 출발해 진해해양공원으로 이동한다.

시는 어린이들이 해양공원에 숨겨진 4개의 보물 중 2개 이상을 직접 찾아 인증하면 추첨을 통해 기념 선물을 선사할 방침이다.

접수는 창원시티투어 누리집에서 온라인으로 사전신청 받으며 회차별 선착순 40명이 참가할 수 있다.

이와 별개로 창원시 주요 관광지를 순환하는 '시티투어 2층 버스'는 겨울철 한파로 인한 이용객 감소로, 오는 12월 1일부터 내년 1월 31일까지 주 6일(화~일요일)에서 주 4일(목~일요일)로 하루 6회에서 4회로 단축 운행할 예정이다.

정양숙 문화체육관광국장은 "겨울철에는 가족 단위 체험 활동 수요가 많이 증가하는 만큼, 아이들이 직접 참여하며 즐거움을 느낄 수 있는 프로그램과 부모가 함께 안심하고 즐길 수 있는 가족 친화형 콘텐츠를 결합해 이번 특별노선을 기획했다"라고 설명했다.





이어 "이번 체험이 가족 간 소통과 따뜻한 겨울 추억을 만드는 계기가 되고, 나아가 지역 관광 활성화에도 도움이 되길 바란다"고 했다.





