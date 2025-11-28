2026 부산 세계도서관정보대회 국가위원회 출범, 공동위원장에 정연욱·차지호 의원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부·학계·민간 전문가 16명 위원 위촉

문화체육관광부는 한국도서관협회 소속 '2026 부산 세계도서관정보대회국가위원회'가 28일 오전 국회의원회관 7간담회실에서 공식 출범한다고 이날 밝혔다.

28일 서울 영등포구 국회 의원회관에서 열린 ‘2026 부산 세계도서관정보대회(WLIC) 국가위원회’ 출범식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽 세번째 부터 윤희윤 국가도서관위원회 위원장, 정연욱, 차지호 2026 부산 세계도서관정보대회 국가위원회 공동위원장. 문화체육관광부 제공

AD

위원회는 국회, 중앙 및 지방정부, 학계, 민간 등 다양한 분야의 전문가 16명으로 구성됐다. 지역에 대한 깊은 이해와 정책 전문성을 겸비한 국회 정연욱 의원과 인공지능(AI)·디지털 전환 분야 전문성을 갖춘 차지호 의원이 공동위원장을 맡았다.

정연욱·차지호 공동위원장은 "이번 대회가 인공지능과 디지털 전환의 흐름 속에서 이번 대회가 포용적이고 누구나 접근할 수 있는 지식 환경을 논의하는 국제적 장이 될 수 있도록 위원들과 긴밀히 협력하겠다"며 "대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





AD

'2026 부산 세계도서관정보대회'는 '국제도서관협회연맹(IFLA)'과 위원회가 주최하고 문체부와 부산광역시가 함께하는 세계 최대 규모의 도서관 전문 국제행사다. 2026년 8월10부터 13일까지 부산 벡스코에서 열리는 이번 대회에는 전 세계 150여 개국에서 도서관·정보 분야 전문가 약 5000명이 참여할 것으로 예상된다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>