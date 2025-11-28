文정부 ‘블랙리스트 의혹’ 조명균 전 통일부 장관 2심서 유죄로 뒤집혀

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

항소심, 징역 6개월·집행유예 1년… ‘직권남용’ 인정

재판부 "명시적 승인 내지 묵인 없이 사직 강요 안 돼"

조명균 전 통일부 장관./윤동주 기자 doso7@

문재인 정부 당시 박근혜 정부에서 임명된 공공기관장에게 사직을 강요했다는 이른바 '블랙리스트 의혹'으로 기소돼 1심에서 무죄 판결을 받은 조명균 전 통일부 장관이 항소심에서 유죄로 뒤집혀 징역형 집행유예를 선고받았다.

서울고법 형사1부(부장판사 윤성식)는 28일 직권남용 권리행사방해 혐의로 재판에 넘겨진 조 전 장관에게 무죄를 선고한 1심을 깨고 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다.

2심 재판부는 1심과 달리 조 전 장관이 천해성 전 차관 등을 통해 손광주 전 북한이탈주민지원재단(현 남북하나재단) 이사장에게 사직을 요구했다고 판단했다. 항소심은 조 전 장관의 '명시적 승인' 내지는 '묵인'이 없었다면 독자적으로 이 같은 절차를 진행할 수 없었을 것이라고 본 것이다.

재판부는 "피고인은 공공기관을 책임지는 장관으로서 법령 준수 의무가 있고, 공공기관의 자율경영·책임경영 보장 취지에 비춰봤을 때 그 취지에 반하는 행위의 비난 정도가 가볍다고 볼 수 없다"고 판시했다.

재판부는 당시 재단 운영의 독립성 보장을 위해 임기가 3년으로 정해져 있던 점, 손 전 이사장에게 해임 사유가 없었던 점 등을 종합해 직권을 남용한 행위라고 판단했다.

조 전 장관은 2017년 7월 당시 차관 등을 통해 임기를 약 1년 남긴 손 전 이사장의 사퇴를 종용한 혐의로 2023년 1월 불구속기소 됐다. 손 전 이사장이 이를 거부하자 "조용히 사직해달라"며 직접 사표 제출을 요구한 것으로 조사됐다.





검찰은 조 전 장관과 함께 백운규·유영민 전 장관, 조현옥 전 인사수석, 김봉준 전 인사비서관 등 문재인 정부 인사 5명을 공공기관장에게 사직을 강요한 혐의로 기소했다. 나머지 인사들에 대한 1심 재판은 진행 중이다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

