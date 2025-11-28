코레일 광주본부, 4분기 헌혈 나눔 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

28일 한국철도 광주본부가 4분기 생명나눔 헌혈 행사를 개최했다. 한국철도 광주본부 제공

한국철도 광주본부는 4분기 생명나눔 헌혈 행사를 개최했다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 광주본부 직원들이 자발적인 참여로 헌혈의 집 광주센터, 광주송정센터, 목포센터에서 동시 실시됐다. 광주본부는 분기별로 '헌혈의 날'을 운영하며 정기적인 헌혈 문화 조성에 힘써 왔다. 이번 행사는 올해를 마무리하는 마지막 헌혈 행사로서, 혈액 수급이 어려운 시기에, 혈액 수급 안정과 생명나눔 문화 확산에 기여하고자 마련됐다.

이춘구 광주본부장은 "우리의 작은 나눔이 소중한 생명을 살리는 든든한 버팀목이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 상생하는 공공기관으로서 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





한편 코레일 광주본부는 올해 해피트레인, 시원한 여름나기, 따뜻한 겨울나기, 자립 청년 지원 기부 걷기 챌린지 등 다양한 사회공헌 활동을 펼쳤으며, 지역주민 삶의 질 향상과 지역공동체 활성화 등 지역사회에 공헌한 공로를 인정받아 '지역사회공헌 인정제' 인정 기관으로 선정됐다.





