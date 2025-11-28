롯데컬처웍스, 극장 산업 부진에 희망퇴직 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1~3분기 영업손실 83억원

근속 10년 이상 대상

롯데컬처웍스가 영화 극장 산업의 부진이 계속되자 희망퇴직에 나섰다. 28일 업계에 따르면 다음 달 4일까지 희망퇴직 신청을 받는다고 이날 내부에 공지했다.

롯데시네마와 롯데엔터테인먼트, 샤롯데씨어터를 운영하는 롯데컬처웍스는 1~3분기에 영업 손실 83억원을 기록했다. 영화 극장 산업이 침체한 영향이다.

코로나19 뒤 회복되는 듯했던 영화 극장 산업은 최근 부진이 심화하는 양상이다. 영화진흥위원회에 따르면 올해 1~10월 영화관을 찾은 관객 수는 8503만 명으로 지난해 같은 기간보다 17.5%(1810만 명) 감소했다. 1~10월 영화관 매출액은 8344억원으로 지난해 동기 대비 16.9%(1695억원) 줄었다.





희망퇴직 대상자는 직급 구분 없이 근속 10년 차 이상 직원이다. 희망 퇴직자는 월 기본급에 근속연수를 곱한 금액을 퇴직 위로금으로 받는다. 최대 15개월 치까지 받을 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

